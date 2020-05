Wyższe oceny dla wszystkich uczniów? Apel Rzecznika Praw Dziecka

- Proszę o to, aby oceny dla wszystkich uczniów w Polsce były plus jeden, żeby wszyscy mieli promocję do następnej klasy - zaapelował w niedzielę Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Rzecznik ocenił na antenie Radia Zet, że to - uczniowie ponieśli największe konsekwencje zdalnej edukacji". "Wszyscy musieli się do tego przygotować, ale dzieci nasze miały największe z tym trudności. My, rodzice, też musieliśmy się w to włączyć, nagle się okazało, że matematyka, chemia i wiele innych przedmiotów musi nam wrócić do głowy, ale dzieci poniosły największe konsekwencje.

- Mój apel, jako Rzecznika Praw Dziecka jest taki, żeby nieco złagodzić te konsekwencje. A w jaki sposób? Na radach pedagogicznych do tych arytmetycznych wyników, które wychodzą z ocen jednostkowych, sprawdzianów, klasówek, odpytań, po prostu zróbmy plus jeden. Proszę o to, aby oceny dla wszystkich uczniów w Polsce były plus jeden od Rzecznika Praw Dziecka i od was drodzy nauczyciele - prosił Pawlak.

Jak mówił, - żeby wszyscy mieli promocję do następnej klasy, żeby we wrześniu, gdy rozpoczniemy nowy rok, wszyscy mogli zacząć z czystą kartą i z dobrymi humorami, żeby ten trudny okres trzech ostatnich miesięcy nie był podstawą do tego, żeby któryś uczeń miał problemy z promocją. Prośba: plus jeden przy ocenianiu i wszyscy we wrześniu mam nadzieję, że nadrobimy ten stracony czas - dodał.

Adwokat dla dziecka

Mikołaj Pawlak zapowiedział także, że w nadchodzącym tygodniu zaproponuje parlamentowi, tym podmiotom, które mają inicjatywę legislacyjną uzupełnienie Kodeksu postępowania karnego o funkcję adwokata dla dziecka.

- Adwokat dla dziecka, często się pojawiał przez ostatnie lata taki temat, a w obecnej sytuacji dotyczącej nie tylko przestępstw, o których mówimy - pedofilii i tych najbardziej zwyrodniałych przestępstw wobec dzieci, okazuje się, że brak kogoś, kto broni dziecko, broni jego praw, broni jego godności w czasie procesu karnego - mówił Pawlak na antenie Radia Zet. Ocenił, że ten brak jest "bardzo doskwierający".

Zaproponował, żeby do Kodeksu postępowania karnego dołączyć funkcję adwokata dla dziecka. - Moja propozycja polega na tym, (...) żeby do Kodeksu postępowania karnego, jedynego kodeksu procesowego, w którym takiej funkcji nie ma, bo w postępowaniu cywilnym, rodzinnym, administracyjnym, taką funkcję mogę wykonywać, żeby to zostało uzupełnione i żebym mógł aktywnie brać udział w tego typu postępowaniach.

Na pytanie, kiedy wyjdzie z propozycją adwokata dla dziecka, odpowiedział: te przepisy są przygotowane (...) na pewno w nadchodzącym tygodniu przepisy zostaną przedstawione, zaproponowane parlamentowi, tym podmiotom, które mają inicjatywę legislacyjną, z uzupełnieniem uzasadnienia o bardzo drastyczne przypadki, kiedy wymiar sprawiedliwości zapomniał o wrażliwości na dziecko, zajął się tylko i wyłącznie +głaskaniem sprawcy+ jego prawami procesowymi, a zapomniał o pokrzywdzonym dziecku, którego godność została naruszona.

sgo/PAP/Radio Zet