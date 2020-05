Tanajno ogłosił powstanie nowej partii

Paweł Tanajno powiedział podczas wizyty w Zabrzu (woj. śląskie), że "strajk przedsiębiorców" ma ogromne poparcie społeczne, m.in. "pracowników sektora prywatnego oraz ludzi chcących walczyć o suwerenność obywateli nad klasą polityczną".

Dodał, że ruch niebawem przekształci się w partię o nazwie Strajk Przedsiębiorców. Sam jednak do niej nie wstąpi i w wyborach prezydenckich pozostanie kandydatem niezależnym. - To projekt całkowicie oddolny, wspieram go - wytłumaczył.

- Tworzy się coś, co jest dużo ważniejsze niż partia. Obudziliśmy ducha Polaków, aby wziąć sprawy w swoje ręce - mówił, nawiązując do majowych protestów w Warszawie.

Tanajno o "dyktacie deweloperów". Zapowiada tańsze mieszkania

Tanajno stwierdził, że na Śląsku powstaje "pionierski projekt współpracy przedsiębiorców", aby firmy z branży budowlanej "mogły uwolnić się pod dyktatu deweloperów".

- Budynki budują mali i średni przedsiębiorcy. Oni chcą powołać spółkę, która zastąpi deweloperów i da Polakom tańsze mieszkania. Projekt będzie rozszerzany na inne branże - powiedział Tanajno.

Tanajno: PiS uchwala ustawy, aby obniżać pensje i zwalniać z pracy

Jego zdaniem, nic przez ostatnich 30 lat nie pomogło pracownikom bardziej, jak konkurencja o pracownika. - Firmy się bogaciły i potrzebowały więcej ludzi, aby sprzedawać produkty za granicę. To pogrzebało śmieciówki; ani kodeksy pracy, ani związki zawodowe, ani Państwowa Inspekcja Pracy nie zrobili dla ludzi pracy więcej niż przedsiębiorcy - uznał.

Według niego, żaden rząd nie zapewni pracy i wysokich wynagrodzeń. - Starczy wspomnieć tych kłamców z PiS-u, ten obrzydliwy reżim, który jeszcze pół roku temu obiecywał wszystkim 4 tys. zł płacy minimalnej, a teraz uchwala ustawy po to, aby obniżyć pensje i zwalniać z pracy. Politycy są nowotworem trawiącym to państwo. Czas, aby przedsiębiorcy przestali się wstydzić zabierać głos - mówił kandydat na prezydenta.

"Klasa polityczna ma zająć się posłusznym wykonywaniem głosu obywateli"

- Skoro państwo zbankrutowało, a politycy nie są w stanie odpowiedzieć za zniszczenie gospodarki w ramach tzw. "kwarantanny", która była pomyłką i się zbłaźnili to my, jako pracodawcy mamy prawo domagać się suwerennego głosu obywateli, a klasa polityczna ma zająć się posłusznym wykonywaniem głosu obywateli - stwierdził Tanajno.

Jego zdaniem, naród posiada władzę suwerenną, nadrzędną nad Sejmem, sądownictwem i rządem. - Trzeba tę suwerenność przywrócić, aby wróciły też wolność i dobrobyt - powiedział.

