Kanał na Mierzei Wiślanej ma dać suwerenność. Duda i Morawiecki ogłaszają wielki plan inwestycyjny

Przekop Mierzei Wiślanej to symbol skuteczności, wiarygodności i tego, że można w Polsce przełamać niemożność. Jak dodał Mateusz Morawiecki, jest to także test współpracy władz państwa. W ocenie premiera, inwestycja ta jest szansą zarówno dla rozwoju regionu, jak i całej Polski.

"Codziennie 2 mld zł trafia do firm"

Wcześniej, podczas wystąpienia w Skowronkach prezydent Andrzej Duda zapewnił, że nadal chcą realizować wielkie inwestycje. - Nie chcemy ich przerywać, ograniczać, zmniejszać, rezygnować z nich, bo to właśnie wielkie inwestycje są siłą napędową gospodarki

Premier wskazywał, że świat szuka dziś ścieżek odbudowy wzrostu gospodarczego po koronawirusie, zaś wszystkie wielkie obszary świata stawiają na inwestycje. - Powiedzmy to bardzo dobitnie, że właśnie poprzez wielkie plany inwestycyjne wychodzono z wielkich kryzysów - mówił premier.

- Dzisiaj do wielkiego planu inwestycyjnego Polski - który tutaj chcemy ogłosić, którego trzonem będzie fundusz inwestycji publicznych w wysokości co najmniej 30 mld zł - dokładamy wiele kolejnych elementów odbudowy. To właśnie te tarcze, które chronią miejsca pracy, tarcza antykryzysowa, tarcza finansowa, z której codziennie 2 mld zł trafia do firm na ratowanie miejsc pracy - mówił premier.

"Cała Polska będzie wkrótce nowym, wielkim placem budowy"

Podkreślił, że przy przekopie Mierzei Wiślanej powstaje wiele miejsc pracy, z przekopem wiąże się też powstanie tysięcy miejsc pracy po zakończeniu tej inwestycji. - To jest nowy, wielki plac budowy. Tak, jak cała Polska będzie wkrótce nowym, wielkim placem budowy. To też nowe miejsca pracy w turystyce, to także nowe możliwości handlowe, ekonomiczne dla bardzo wielu przedsiębiorców - wskazywał. - To jest nasza propozycja wyjścia z tego kryzysu, w który wpadł cały świat - dodał.

W ocenie szefa rządu, nie byłoby sukcesów w walce z koronawirusem, gdyby nie ścisła współpraca rządu z prezydentem. - Na wielkie programy, takie jak ten wielki program inwestycji publicznych (...) potrzebujemy znakomitej współpracy. Ale dla wielkich programów rozwojowych i programów budowy potrzebujemy też wsparcia wielkich przywódców. Takim wielkim przywódcą jest pan prezydent Andrzej Duda - oświadczył Morawiecki.

- Dla mnie, to co ja widzę, jako plan rozwoju dla Polski, ten nowy polski ład, który chcemy zaproponować, to jest taki plan Dudy. Poprzez ten plan, poprzez tworzenie setek tysięcy i milionów nowych miejsc pracy w nowoczesnej polskiej gospodarce będziemy jeszcze szybciej mogli dogonić zachodnią Europę - podkreślił premier.

Kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej ma dać Polsce suwerenność

-Jesteśmy dziś na terenie jednej z największych inwestycji, która ma otworzyć Zalew Wiślany, Elbląg i Frombork na nowe inwestycje gospodarcze, na nowe kontakty handlowe, na nowe możliwości - powiedział prezydent.

Przypomniał, że to inwestycja, która zapowiedział Jarosław Kaczyński jako premier w 2007 r. - Potem, kiedy rządy się zmieniły, ta inwestycja została porzucona. Przez 8 lat rządzący Polską, koalicja PO-PSL w ogóle o niej nie wspomniała, nie realizowała jej, nie podejmowała w tym zakresie żadnych działań. Kiedy Zjednoczona Prawica wygrała wybory w 2015 r., a ja zostałem prezydentem wróciliśmy do czynnej realizacji tego wielkiego zadania - wskazywał Andrzej Duda.

Podkreślił, że ta - inwestycja ma charakter wzmacniania polskiej suwerenności, wzmacniania polskiej niezależności, wzmacniania polskiej wolności. - Nie będziemy musieli prosić Rosjan o możliwość komunikowania się na Zalew Wiślany poprzez Cieśninę Pilawską, tylko będziemy mieli własne przejście, którym sami będziemy dysponowali.

