Biedroń: nie damy sobie wmówić, że są lepsi i gorsi. Chcemy jednej Polski

Biedroń powiedział, że kończy się w Polsce czas dwóch obozów politycznych. - Po 15 latach rządów prawicy polska lewica jest gotowa wziąć odpowiedzialność nie tylko za Polskę, ale za całą Europę - mówił na wiecu w Pabianicach Robert Biedroń.

Kandydat Lewicy na prezydenta podkreślał, że ostatnie lata rządów PiS to nie wszystko. - Przed PiS też nie było łatwo. Przed PiS byli tacy, którzy mówili, że są miasta lepszego i gorszego sortu - mówił Biedroń odnosząc się do rządów PO-PSL i dodał, że do miast "gorszych" chciano zaliczyć m.in. Słupsk, Krosno i Pabianice.

- Dzisiaj ci sami mówią, że trzeba sprywatyzować, a najlepiej zrównać z ziemią telewizję publiczną. Wiemy, że w TVP jest patologia, ale nie pozwolimy na prywatyzację naszego państwa - powiedział Rober Biedroń w Pabianicach.