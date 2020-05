Kibice wejdą na stadiony. Premier podał datę

- Dzisiaj bardzo radosny dzień, bo rusza Ekstraklasa. Dla mnie to sygnał powrotu do nowej normalności. Będzie możliwy powrót kibiców w odpowiednich procedurach od 19 czerwca, żeby spokojnie można było przygotować wszystko pod odpowiednie zasady, procedury - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Stadiony będą mogły być zapełnione do 25 proc.

O możliwości wejścia kibiców na stadiony jako pierwszy informował portal polsatnews.pl.

- Cieszymy się, że udało się wypracować odpowiednie mechanizmy, żeby wrócić do gry - mówił premier. Jak dodał, "przeanalizowaliśmy wszystkie za i przeciw, by zorganizować to tak, by Ekstraklasa, pierwsza i druga liga wróciły na boiska. Dla mnie to jest sygnał powrotu do tej nowej normalności".

- Państwo polskie nie zostawiło klubów w tym trudnym czasie. Bardzo wiele klubów skorzystało z pomocy finansowej państwa. Przekazaliśmy ponad 25 mln zł na różne kluby z Tarczy Finansowej PFR - podkreślił Morawiecki.

Od 19 czerwca kibice będą mogli wejść na stadiony. Jak wcześniej informował polsatnews.pl, według nowych wytycznych, wypełnionych będzie mogło być do 25 proc. trybun. W meczu będą uczestniczyli tylko kibice drużyny gospodarzy.

Wprowadzone zostaną dokładne zasady zakupu biletów, zajmowania miejsc oraz wymogi sanitarne.

- Tak zrobimy, żeby odpowiednie środki dezynfekcyjne, zakup biletów, dochodzenie do stadionu w odpowiednim czasie nie prowadziło do grupowania się ludzi ze sobą, a na stadionie żeby kibice byli usadzeni w odpowiedni sposób od strony sanitarnej - tłumaczył premier.

Minister sportu poinformowała, że rozgrywki koszyków i siatkówki, które ruszają za kilka miesięcy prawdopodobnie także będą mogły się odbywać z udziałem publiczności. - Takie wytyczne również zostaną przygotowane, ale na to jest jeszcze trochę czasu - powiedziała Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Minister @SPORT_GOV_PL @DanutaDmowska na @PGENarodowy: Cieszymy się, że wracamy do sportu. Kibicujemy piłkarzom, żeby bezpiecznie wrócili do rozgrywek. Liczę na to, że powrót kibiców będzie bezpieczny, że będziemy stosować się do wszystkich reguł. pic.twitter.com/hozAeHF6Um — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 29, 2020

- Cieszymy się, że udało się wypracować odpowiednie mechanizmy, żeby wrócić do gry. Spotykaliśmy się z prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem wiele razy w sprawie wznowienia rozgrywek piłkarskich - mówił premier.

- Dla mnie piłka nożna to coś więcej niż tylko gra, coś więcej niż tylko sport. To jest wielka, wspaniała promocja państwa polskiego, promocja polskiego biznesu, promocja naszej woli walki, naszych umiejętności, naszych możliwości. Cieszę się, że nasza ekstraklasa będzie pokazywana w 16 krajach Europy, że w różnych miejscach będą mogli pooglądać nasze talenty, naszą grę i to bardzo, bardzo dobra wiadomość - dodał Morawiecki.

W piątek powracają rozgrywki PKO Ekstraklasy. Już w pierwszej kolejce po restarcie zmierzą się ze sobą Lech Poznań i Legia Warszawa. Ten pojedynek kibice będą mogli oglądać jeszcze jedynie sprzed telewizora.

