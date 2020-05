"Odpowiedzialność za posty użytkowników". Trump podpisał rozporządzenie ws. mediów społecznościowych

Wcześniej mówiło się, że Trump grozi zamknięciem mediów społecznościowych.

Zgodnie z rozporządzeniem, do którego wgląd uzyskały amerykańskie media, Federalna Komisja ds. Komunikacji (FCC) miałaby uściślić, czy moderowanie wpisów użytkowników przez sieci społecznościowe powinno łączyć się z utratą ochrony przed odpowiedzialnością prawną.

Podpisanie rozporządzenia to pokłosie uznania we wtorek przez serwis społecznościowy Twitter dwóch wpisów prezydenta za "potencjalnie wprowadzające w błąd". W odpowiedzi na to Trump deklarował, że nie dopuści do "krępowania wolności słowa".

