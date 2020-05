Twitter uznał dwa wpisy Trumpa za "potencjalnie wprowadzające w błąd"

To pierwszy raz, gdy Twitter pod wpisami aktywnego na tym serwisie Trumpa zamieścił specjalne adnotacje.

Posty uznane za "potencjalnie wprowadzające w błąd" dotyczyły głosowania korespondencyjnego w USA. Trump napisał, że "nie ma szans", by taka forma głosowania nie prowadziła do wyborczych oszustw. Krytykował przy tym władze Kalifornii za próby zapewnienia powszechnej możliwości oddania głosu w ten sposób.

Pod wpisami prezydenta Twitter zamieścił adnotację: "Poznaj fakty na temat głosowania korespondencyjnego". Po kliknięciu przechodzi się na stronę, gdzie serwis wyjaśnia szczegóły sprawy.

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post....