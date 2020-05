Trump grozi zamknięciem mediów społecznościowych

Rozporządzenie zostało zapowiedziane krótko po tym, jak we wtorek Twitter opatrzył dwa wpisy Trumpa specjalnym linkiem zachęcającym do "poznania faktów" na temat głosowania korespondencyjnego. We wpisach Trump stwierdził, że dopuszczenie do głosowania pocztą na dużą skalę doprowadzi do sfałszowania wyborów w listopadzie br. - mimo że sam wielokrotnie oddawał głos w ten sposób. Klikając na dołączone przez Twittera łącze, użytkownik zostaje przekierowany na stronę z artykułami i tweetami prostującymi wypowiedź prezydenta.

W odpowiedzi Trump zapowiedział, że nie dopuści, by Twitter "ingerował w wybory 2020 r." i "tłamsił wolność słowa". Zapowiedział też, że doprowadzi do zamknięcia lub "mocnego uregulowania" mediów społecznościowych, jeśli będą cenzurować "konserwatywne głosy".

....happen again. Just like we can’t let large scale Mail-In Ballots take root in our Country. It would be a free for all on cheating, forgery and the theft of Ballots. Whoever cheated the most would win. Likewise, Social Media. Clean up your act, NOW!!!!