Ministrowie PiS na kontroli w warszawskim ratuszu. Chodzi o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

O 10:00 rządowi ministrowie Piotr Müller i Michał Dworczyk weszli do warszawskiego ratusza na kontrolę. Powodem są ubiegłotygodniowe zarzuty minister Marleny Maląg wobec Rafała Trzaskowskiego, która w liście do prezydenta stolicy stwierdziła, że Warszawa rozpatrzyła dotąd niespełna 10 proc. wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

"Z naszych informacji wynika, że Urząd Pracy m.st. Warszawy rozpatrzył do tej pory mniej niż 10 proc. wszystkich wniosków" - napisała Marlena Maląg w liście do Rafała Trzaskowskiego. "Tymczasem krajowa średnia to 60 proc., a wiele urzędów pracy ma blisko 100 proc. rozpatrywalność wniosków" - dodała.

ZOBACZ: "Warszawa niechlubnym wyjątkiem". Minister Maląg apeluje do Trzaskowskiego



Minister zaapelowała do prezydenta Warszawy o usprawnienie działań i przyspieszenie procedur. rozpatrywania wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców.

Kontrola ministrów

W czwartek po godzinie 10:00 ministrowie przybyli do stołecznego ratusza na kontrolę w tej sprawie. Jak dowiedział się Polsat News, aktualnie czekają na prezydenta, który "pełni obowiązki służbowe i nie może w tej chwili rozmawiać".

"Farsa i manipulacja"



Dane MRPiPS dotyczące rozpatrzonych wniosków z "tarczy" są farsą i manipulacją - tak ocenił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski publikację resortu dot. realizacji wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Wynika z niej, że w Warszawie pozytywnie rozpatrzono 14 proc. wniosków.

.@MRPiPS_GOV_PL publikuje grafiki ws. rozpatrzonych wniosków z "tarczy". Sprawdziliśmy te dane. To farsa. Porównywanie miast, które mają łącznie po kilka tys. złożonych wniosków, z @warszawa, gdzie tyle składanych jest w ciągu jednego dnia, to kpina i skandaliczna manipulacja. — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) May 26, 2020



W ocenie Trzaskowskiego "porównywanie miast, które mają łącznie po kilka tys. złożonych wniosków, z Warszawą, gdzie tyle składanych jest w ciągu jednego dnia, to kpina i skandaliczna manipulacja".

ZOBACZ: Trzaskowski zarzuca ministerstwu "skandaliczną manipulację" danymi



Trzaskowski zwrócił przy tym uwagę, że miasto wzmocniło urząd pracy 150 pracownikami i nowym sprzętem za 0,5 mln zł. "Rozpatrzyliśmy ponad 20 tys. wniosków i wypłaciliśmy firmom 91,4 mln zł - ze 100 przyznanych przez rząd" - poinformował. "Urzędnicy pracują po godzinach i w weekendy. Takie kłamstwa, to dyskredytacja ich ciężkiej pracy" - dodał.

Kilka liczb: wzmocniliśmy UP 150 pracownikami i nowym sprzętem za 0,5 mln zł. Rozpatrzyliśmy ponad 20 tys. wniosków i wypłaciliśmy firmom 91,4 mln zł - ze 100 przyznanych przez rząd. Urzędnicy pracują po godzinach i w weekendy. Takie kłamstwa, to dyskredytacja ich ciężkiej pracy! — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) May 26, 2020

ac/hlk/ polsatnews.pl, PAP