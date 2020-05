"Warszawa niechlubnym wyjątkiem". Minister Maląg apeluje do Trzaskowskiego

"Z niepokojem obserwujemy sytuację w Warszawie, która stanowi niechlubny wyjątek na mapie Polski, pod kątem rozpatrywania wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców" - napisała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Stwierdziła, że Warszawa rozpatrzyła dotąd niespełna 10 proc. wniosków.

"Z naszych informacji wynika, że Urząd Pracy m.st. Warszawy rozpatrzył do tej pory mniej niż 10 proc. wszystkich wniosków" - napisała Marlena Maląg w liście do Rafała Trzaskowskiego. "Tymczasem krajowa średnia to 60 proc., a wiele urzędów pracy ma blisko 100 proc. rozpatrywalność wniosków" - dodała.

"To także dla samorządowców sprawdzian z odpowiedzialności"

Minister zaapelowała do prezydenta Warszawy o usprawnienie działań i przyspieszenie procedur. rozpatrywania wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców.

W liście przypomniała Trzaskowskiemu, że rząd przekazuje samorządom środki "nie tylko na same świadczenia, ale również na obsługę zadania".

"W tym szczególnym i trudnym czasie powinniśmy wszyscy robić, co w naszej mocy, by wspierać przedsiębiorców i chronić miejsca pracy" - podkreśliła Maląg. Dodała, że to także dla samorządowców "sprawdzian z odpowiedzialności", bo "polskie firmy i pracownicy oczekują i potrzebują naszej pomocy".

Minister rodziny poinformowała na piątkowej konferencji prasowej, że do tej pory złożono 4,5 mln wniosków o instrumenty wsparcia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Dotychczas przedsiębiorcom wypłacono w sumie prawie 12 mld zł. - Instrumenty są tak skonstruowane, aby pieniądze jak najszybciej trafiły do przedsiębiorców. Ochrona rodzin i miejsc pracy jest naszym priorytetem - mówiła Maląg.

Podkreśliła, że dużym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszą się mikropożyczki do 5 tys. zł. - Do tej pory na ten cel zostało przekazanych 3,9 mld zł. Za tymi pieniędzmi idą konkretne wsparcia, także dla wykonawców tego zadania, a są nimi Powiatowe Urzędy Pracy - powiedziała szefowa MRPiPS.

"Na obsługę jednego wniosku, przekazujemy 25 zł"

Przypomniała, że zgodnie z przepisami, od środków wydatkowanych na działania zapisane w tarczy antykryzysowej, przysługuje 0,5 proc. na obsługę tych zadań. - W przypadku mikropożyczek, które zostały wypłacone na kwotę prawie 4 mld zł, przekazaliśmy ok. 20 mln zł na obsługę tego zadania. Na obsługę jednego wniosku, przekazujemy 25 zł - wskazała minister.

Odniosła się także do problemów zgłaszanych przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, który w ubiegłym tygodniu wskazywał, że władza centralna przerzuca obowiązki na samorządy w realizacji tarczy antykryzysowej. Apelował do rządu o wsparcie finansowe.

- Panie prezydencie, sam pan powiedział, że w Warszawie jest zarejestrowanych 400 tys. przedsiębiorców, którzy mogą złożyć wnioski o dofinansowanie. Musimy ich wesprzeć wspólnie. Dlatego dziś pozwoliłam sobie do pana prezydenta wystosować apel, aby przyjrzeć się realizacji tych mikropożyczek i usprawnić działania - powiedziała Maląg na konferencji prasowej.

Maląg do Trzaskowskiego: jesteśmy gotowi pana wesprzeć

Zwróciła uwagę, że w innych dużych miastach zrealizowano dwukrotnie więcej wniosków niż w Warszawie. - Jesteśmy gotowi pana wesprzeć, myślimy nad rozwiązaniami, które są jeszcze daleko idące. Ale dziś kieruję do pana list z prośbą, aby pochylił się pan nad swoimi przedsiębiorcami, którzy dzisiaj potrzebują wsparcia - podkreśliła Maląg.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w ubiegłym tygodniu informował o problemach związanych z rozpatrywaniem wniosków o wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Wskazywał, że takich wniosków do Urzędu Pracy wpływa 4 tysiące dziennie, a w całej Warszawie jest ich 100 tysięcy do rozpatrzenia. - Myśmy nigdy nie mieli do czynienia z taką liczbą wniosków - podkreślał.

Zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Warszawy o komentarz do listu. Czekamy na odpowiedź.

