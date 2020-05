Czarnoskóry mężczyzna zmarł po interwencji policji. W mieście wybuchły zamieszki

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Minneapolis. Miejscowa policja poinformowała, że mężczyzna został aresztowany z związku z podejrzeniem próby fałszerstwa - miał posługiwać się sfałszowanymi czekami. Istniało również podejrzenie, że może być pod wpływem alkoholu.

"Nie mogę oddychać"

Według komunikatu policji, 46-latek początkowo współpracował z funkcjonariuszami, jednak później miał zacząć być agresywny, więc konieczne było użycie siły. Policjanci powalili go na ziemie i zakuli w kajdanki.

Interwencja policjantów została zarejestrowana przez świadków zdarzenia. Na nagraniu widać jak jeden z policjantów uciska kolanem na szyję leżącego mężczyzny.

W pewnym momencie 46-latek zaczął charczeć i powtarzać, że "nie może oddychać". Później stracił przytomność.

Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która zabrała 46-latka do szpitala. Niestety nie udało się go uratować i mężczyzna niedługo później zmarł.

Mieszkańcy miasta protestują

Gdy nagranie z zatrzymania mężczyzny obiegło sieć, w Stanach Zjednoczonych na nowo rozgorzała debata nad brutalnością policji wobec czarnoskórych. W ramach protestu na ulice Minneapolis wyszły setki mieszkańców miasta. Podczas zgromadzenia doszło do starć z policją.

We need this energy daily RT @Dreheem88: What the media won’t show ya #Minneapolis Streets right now #Salute ✊🏾✊🏾✊🏾✊🏾✊🏾 pic.twitter.com/FKNOnFslHL