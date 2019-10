Policjanci na koniach prowadzili czarnoskórego mężczyznę związanego liną. Opublikowano nagranie

Do zdarzenia doszło 3 sierpnia w Galveston, 80 kilometrów od Houston w Teksasie. Dwoje policjantów zatrzymało 43-letniego Donalda Neely'ego za wtargnięcie na obcą posesję. Mężczyzna miał na sobie maskę spawalniczą. Skuli go w kajdanki, a do jednej z rąk przywiązali linę, którą trzymał jeden z policjantów siedzących na koniu.

Następnie mundurowi ruszyli z nim przez miasto w kierunku parkingu, gdzie stało auto z przyczepą dla koni. Mijani po drodze przechodnie robili zdjęcia i udostępniali je w mediach społecznościowych.

This man’s name is Donald Neely. The cops are Officer Brosch & Officer Smith from the Galveston Police Department. They put a leash on him and paraded him through downtown.



