Wyjątkowa mama w potrzebie. "Interwencja" ruszyła z pomocą

W Dniu Matki redakcja "Interwencji" zrobiła prezent matce opiekującej się ośmiorgiem dzieci. I to prezent nie byle jaki, bo wart 7 tys. zł. Joanna Pawlak od 18 lat prowadzi pod Warszawą rodzinny dom dziecka. Zgłosiła się do nas, gdy z powodu koronawirusa zdecydowała się odwołać wakacyjny wyjazd do ośrodka w Mielnie, ale nie mogła odzyskać wpłaconych pieniędzy.