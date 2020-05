Dzień matki. Nie mogli wejść do szpitala, użyli podnośnika!

Koronawirus spowodował, że w tym roku święto mam nie będzie obchodzone tak hucznie jak dotychczas. Pomimo trudności wiele osób znajduje sposób na to, by dotrzeć ze swoimi życzeniami do rodzicielek i spędzić z nimi chociaż kilka chwili... Do ich grona należy pani Patrycja, której udało się odwiedzić swoja mamę, przebywającą w klinice w podwarszawskiej Bielawie.

W tym wyjątkowym spotkaniu towarzyszył jej reporter Polsat News Bartosz Cebeńko.

Kluczowym elementem w realizacji tego planu, okazała się nowoczesna technologia, dzięki której panie zobaczyły się przez połączenie wideo i... wysięgnik, który wyniósł córkę ponad ziemię, wprost przed okno szpitalnej sali, gdzie leży jej mama. Wszystko przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Gdyby przeszkody nie istniały...

- Spędziłybyśmy cały dzień na spacerach, korzystając z pięknej pogody – mówi pani Patrycja, zapytana o to, jak to święto wyglądałoby, gdyby nie obowiązywały ograniczenia związane m.in. z koronawirusem.

Mimo wszystko były łzy szczęścia i radość z faktu, że pani Katarzyna chociaż na moment mogła zobaczyć swoją córkę. Nie zabrakło także prezentów od wnuczki: rysunków i misia, by "babcia nie czuła się samotna".

Na co dzień w kontaktach z rodziną, za pomocą Skype'a, pomaga personel szpitala. - Wnuczka może z babcią rozmawiać, może jej śpiewać i ją rozweselać - podkreśla pani Patrycja.

W Dzień Matki z "wizyt na podnośniku" skorzystało w Bielawie kilkanaście rodzin. Dla każdej był to wyjątkowy moment.

