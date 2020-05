"Wciąż trwa obstrukcja ze strony Senatu. Zostałam oszukana przez marszałka Grodzkiego"

- Nie można sobie konstytucją manewrować jak się komu podoba, konstytucja jasno i w wprost mówi o tym, że wybory prezydenckie muszą odbyć się w określonym terminie, ten termin to jest 6 sierpnia, kiedy kończy się kadencja obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Nie może być tak, że po 6 sierpnia nie będziemy mieć głowy państwa - mówiła Witek na konferencji w Sejmie.

ZOBACZ: Ustawa ws. wyborów wejdzie w życie 6 sierpnia? Tego chce wicemarszałek Senatu

Podkreśliła, że kiedy w lutym ogłaszała termin wyborów na 10 maja nikt nie mógł przypuszczać, że będziemy mieli do czynienia z epidemią koronawirusa. Jak mówiła, rządzący starali się znaleźć sposób na przeprowadzenie wyborów w konstytucyjnym terminie i tym sposobem były zaproponowane wybory w formie korespondencyjnej.

"Ustawa była przetrzymywana w Senacie"

Ale - jak mówiła marszałek Sejmu - ze strony Senatu "miała miejsce zła wola" i ustawa ws. głosownia korespondencyjnego była "przetrzymywana" w Senacie 29 dni.

- I okazało się, że tych wyborów nie będzie można zorganizować w takim terminie jaki został przeze mnie ogłoszony, czyli 10 maja - powiedział Witek.

- Celem Koalicji Obywatelskiej była wymiana kandydata (na prezydenta), Małgorzata Kidawa-Błońska została wymieniona na Rafała Trzaskowskiego - powiedziała marszałek Sejmu.

"Co się zmieniło przez weekend?"

- Nie zdążyłam zapytać marszałka Grodzkiego co takiego zmieniło się od piątku, kiedy mówił, że wszyscy w koalicji opozycyjnej byli zgodni co do tego, że wybory powinny się odbyć jak najszybciej. Co się zmieniło, że dzisiaj słyszymy, że wybory nie mogą się odbyć, że powinny się odbyć po 6 sierpnia. To kompletny absurd i całkowite złamanie konstytucji - dodała.

ZOBACZ: Ustawa ws. wyborów wejdzie w życie 6 sierpnia? Tego chce wicemarszałek Senatu

Jej zdaniem, opozycja w tym PSL i Lewica "wracają do narracji, że trzeba wprowadzić stan klęski żywiołowej albo wymusić na prezydencie rezygnację". - To bardzo nie poważne i szkodliwe dla państwa działanie - mówiła Witek.

"Widzieliśmy obstrukcję i widzimy ją teraz"

- Ostatecznie to my, posłowie i senatorowie podejmują ostateczne decyzja dot. prawa obowiązującego w Polsce. Majowe wybory nie mogły się odbyć. Wtedy widzieliśmy obstrukcję i widzimy ją tym razem - podkreśliła.

- Marszałek Grodzki zapewniał mnie, że tej obstrukcji nie będzie i że zrobi wszystko, by tę ustawę o wyborach prezydenckich szybko przeprocedować. My jako partia rządząca wykazywaliśmy i wykazujemy chęć współpracy. Był apel Lewicy o zorganizowanie okrągłego stołu, żeby przeanalizować projekt tej ustawy i porozumieć się. My wykazaliśmy dobrą wolę. Te spotkania były oceniane jako bardzo dobre. Okazało się, że możemy mówić jednym głosem. Tak było do dzisiaj, bo okazało się, że pani wicemarszałek Senatu zgłasza poprawkę, by wybory, ta poprawka weszła w życie dopiero 6 sierpnia - mówiła Witek.

Witek zapowiedziała, że nowe wybory ogłosi "zgodnie z podstawą prawną, na która powołała się PKW". - To daje podstawę do ogłoszenia nowego terminu wyborów. (...) Wybory te muszą się odbyć zgodnie z nową ustawą, bo w innym przypadku musiałyby się odbyć na podstawie ustawy o korespondencyjnych wyborach, która była kwestionowana i zakwestionowana przez opozycję, co doprowadziło do tego, że wybory 10 maja się nie odbyły - powiedziała Witek.

Marszałek Sejmu podkreśliła też, że nowa ustawa wyborcza, która obecnie jest procedowana w Senacie "wychodzi naprzeciw absolutnie wszystkim uwagom składanym przez opozycję".

ZOBACZ: Trzaskowski złożył oświadczenie majątkowe wraz z żoną. 48 tys. zł oszczędności i mieszkania

2 maja Sejm uchwalił nową ustawę dotyczącą wyborów prezydenckich w 2020 r. Zakłada ona, że w wyborach tych głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. Choć ustawa zakłada możliwość ponownej rejestracji kandydatów, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja (bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia), to daje też prawo startu nowym kandydatom.

W zeszły czwartek ustawą zajęły się połączone senackie komisje.

ZOBACZ: Duda wygrywa w II turze. Rośnie poparcie dla Trzaskowskiego

Do poniedziałku do g. 11.00 ogłoszono przerwę w posiedzeniu trzech połączonych senackich komisji, które zajmują się ustawą ws organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r.

Trzy połączone komisje senackie - praw człowieka, praworządności i petycji, samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz ustawodawcza, kontynuowały we wtorek rozpoczęte w ubiegłym tygodniu prace nad ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., z możliwością głosowania korespondencyjnego. Po godz. 15 ogłoszono przerwę w posiedzeniu połączonych komisji do poniedziałku, 1 czerwca, do g.11.

WIDEO - Podwójny cud we wsi na Opolszczyźnie. Urodził się chłopiec Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ polsatnews.pl, PAP