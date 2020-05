Resort Ziobry chce wysokich kar za zakłócanie transmisji online

Nowy pomysł to część tarczy 4.0, w której resort sprawiedliwości planuje zmienić Kodeks wykroczeń. To ma zapewnić ochronę dla użytkowników korzystających ze zdalnej komunikacji, a takich w ostatnim czasie jest coraz więcej. Wszystko za sprawą pandemii COVID-19, która zmusiła wielu pracodawców do modyfikacji obowiązujących standardów.

Nowe przepisy mają chronić m.in. zajęcia online oraz wideokonferencje w firmach, a także posiedzenia sądów - informuje "Rzeczpospolita". Według zapowiadanych zmian "internetowy troll" będzie musiał słono zapłacić za swojej wybryki w wirtualnej przestrzeni.

Grzywna i kara pozbawienia wolności

Kluczem do sukcesu w walce ze sprawcami ma być nowa regulacja zgodnie z którą zakłócanie transmisji online ma podlegać karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 tys. zł - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Dodatkowo przewidziano, że jeśli "sprawca użyje słów, które są powszechnie uznawane za obraźliwe albo będzie odpowiedzialny za popełnienie nieobyczajnego wybryku zapłaci z kolei 3 tys. zł".

W jednym z materiałów programu "Interwencja" Telewizji Polsat został przedstawiony problem tzw. rajdów na lekcje. Ze względu na fakt, iż Polska szkoła przeniosła się do sieci, edukacja stała się również celem ataków tzw. patostreamerów. Wspomniani użytkownicy dołączają do zajęć online, by zamienić je w pokaz hejtu i wulgaryzmów, co sprawia, że lekcje muszą zostać przerwane.

- Wbiło się kilka osób narodowości amerykańskiej, rosyjskiej, z różnych krajów i zaczęto nam przeszkadzać w lekcji. Puszczać niskotonowe takie dźwięki, zadawać głupie pytania. To jest określona grupa. Najczęściej jest ich ponad 10 i często mają te same nazwy i nie da się ich rozróżnić od siebie. Po prostu każdy coś krzyczy - relacjonował Marek Gładzki, nauczyciel matematyki w liceum w Białymstoku.

Kto będzie ścigał sprawców?

Pedagodzy podkreślają, że jest to niebezpieczne zjawisko, ponieważ oprócz wulgarnego języka, na ekranie pojawiają także treści pornograficzne, promujące narkotyki oraz agresję.

Problem związany z obecnością "internetowych trolli", podczas zdalnej pracy szkół czy też firm, jest z pewnością wielkim utrapieniem, jednak nowe przepisy mogą nie poradzić sobie ze wspomnianym zjawiskiem. Jak informuje "Rzeczpospolita" adwokat Bartosz Przeciechowski ma wątpliwości, co do skuteczności nowego przepisu. Jedną z nich jest to, czy nie będzie to "martwy zapisy". Nie wiadomo bowiem, kto mógłby odpowiadać za ściganie sprawców.

Pomimo utrudnień, nauczyciele są za pomysłem, by ministerstwo edukacji inwestowało w platformy do zdalnej nauki. Niektórzy chcą także częściowo kontynuować zajęcia online po powrocie do tradycyjnego sposobu nauczenia.

- Plusem jest na pewno to, że niektórym uczniom praca w domu pozwoliła na spokojniejsze zdobywanie wiedzy. Najważniejsze by wykorzystać plusy, a starać się ograniczać minusy. I nie ma innego wyjścia. Sytuacja nas zmusiła - podsumowała Jolanta Chojnacka, nauczycielka matematyki.

