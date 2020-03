Kukiz zapowiada stworzenie własnej partii. "Nigdy nie należałem do PSL"

- Nigdy nie zapisałem się i nie należałem do PSL, jestem teraz na etapie tworzenia swojej partii; będzie się ona nazywała "K'15" - powiedział we wtorek lider ruchu Kukiz '15 Paweł Kukiz.

Zapytany w RMF FM, dlaczego nie nosi emblematu koniczyny reprezentującego PSL, Kukiz odpowiedział, że nie jest i nigdy nie był członkiem tej partii.

- Nigdy nie zapisałem się i nie należałem do PSL, jestem teraz na etapie tworzenia swojej partii. Robię to choćby dlatego, żeby dać jasny sygnał wyborcom, że nie zapisałem się do żadnej partii. Ludzie często myślą, że jak startuje się z list konkretnej partii, to się należy do niej - wyjaśnił.

"K'15"

Paweł Kukiz zapowiedział, że partia będzie się nazywała "K'15". - Mieliśmy spotkanie walne stowarzyszenia Kukiz '15 i jeden z członków zaproponował założenie partii. Ja się wstrzymałem od głosu, zaś 90 proc. osób głosowało za. Partia na pewno powstanie - zaznaczył.

Lider ruchu Kukiz '15 podkreślił jednak swoje poparcie dla kandydatury na prezydenta lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza.

- Chciałbym jak najwyższego wyniku w najbliższych wyborach kandydata PSL, bo to jest jedyny kandydat, który oferuje pakiet obywatelski, którego ja w życiu nie odpuszczę - powiedział.

Ugrupowanie Pawła Kukiza tworzy z ludowcami wspólny klub parlamentarny Koalicja Polska - PSL Kukiz'15. Politycy Kukiz'15 startowali w jesiennych wyborach parlamentarnych ze wspólnych list z PSL.

ac/ PAP