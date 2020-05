Polsat Festiwal: Giganci w Sopocie. W sobotę od 20:00

W sobotę 23 maja jednym z najważniejszych momentów będzie wspólne uczczenie trzeciej rocznicy śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Jego znakiem rozpoznawczym był szczery, przyjacielski i dobroduszny uśmiech, charakterystyczna fryzura oraz nieodłączna trąbka, ale przede wszystkim cudowny głos, który wiele razy rozbrzmiewał na sopockiej scenie i czarował odbiorców.

W 2016 roku twórca obchodził w Operze Leśnej jubileusz 40-lecia pracy artystycznej i właśnie z tego koncertu usłyszymy jego najbardziej znane kompozycje. Jedną z nich jest "Zacznij od Bacha", która pochodzi z 1977 roku. Warto się wsłuchać... "nim słońce po dachach zeskoczy, jak kot po nocy ćmej".

Duże znaczenie dla artysty miał utwór "Rzuć to wszystko, co złe", który otwierał jego debiutancki album zatytułowany "Zbigniew Wodecki", wydany w 1976 roku. W 2015 roku piosenka została ponownie nagrana razem z formacją Mitch & Mitch na płycie "1976: A Space Odyssey" i zasłużyła na prestiżową nagrodę Fryderyka.

Nie tylko oddani fani świetnie znają pełen nostalgii "Z Tobą chcę oglądać świat". Podczas pamiętnego jubileuszowego wieczoru muzykowi w duecie towarzyszyła Natalia Szroeder. W oryginale partnerowała mu natomiast Zdzisława Sośnicka. Pomysł na taki mariaż zrodził się zimą 1986 roku, gdy grupa artystów występowała w północnej Polsce i zatrzymała się w sopockim hotelu Grand. Autorem słów został Jonasz Kofta.

"Brakuje nam Zbyszka, był bardzo ciepłą i życzliwą osobą"

W obowiązkowym zestawie hitów nie mogło zabraknąć także dwóch kultowych dla wielu pokoleń piosenek. Pierwsza to "Chałupy Welcome to", do której powstał słynny teledysk na plaży nudystów oraz głównego muzycznego tematu z bardzo popularnej w czasach PRL dobranocki - "Pszczółka Maja".

- Zbyszek Wodecki, przyjaciel wielu z nas, przyjaciel Telewizji Polsat. Obchodził z nami 40-lecie swojej pracy artystycznej. Brakuje nam Zbyszka, bo on był bardzo ciepłą i życzliwą osobą. Zbyszek Wodecki to także część naszego koncertu - mówił w Polsat News Krzysztof Ibisz.

"Co mi Panie dasz"

Sopot to także królestwo niezwykle charyzmatycznych wokalistek. Do wspólnej zabawy w Operze Leśnej zawsze porywała wszystkich Beata Kozidrak z zespołem Bajm. - Tęsknię za publicznością - przyznała podczas live czatu z Krzysztofem Ibiszem w mediach społecznościowych Polsatu. Artystka w trakcie pandemii szczególnie odczuła brak kontaktu z fanami. W trakcie spotkania na Facebooku nawiązała również do jednego z największych hitów, czyli "Co mi Panie dasz" z pierwszej płyty z 1983 roku. - Mój wokal jest moim darem - podkreśliła, zapytana przez prowadzącego, jak dba o swój głos.

Na debiutanckim albumie Bajmu znalazł się także utwór "Nie ma wody na pustyni", doskonale znany z charakterystycznego klipu, nakręconego na Pustyni Błędowskiej, która udawała wówczas egipskie plenery. "Tylko piach! Suchy piach!" - śpiewała gwiazda w skwarnym słońcu.

Muzycy z Lublina zasłynęli również dwuznacznym przekazem w piosence "Józek, nie daruję Ci tej nocy". Przebój ten rozsławił grupę na początku kariery, a po latach Beata Kozidrak przyznała, że miał to być protest song i nie chodziło o Józka, a Wojciecha... Jaruzelskiego oraz sprzeciw wobec stanu wojennego wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku.

Kolejną wielką osobowością związaną z Operą Leśną jest Agnieszka Chylińska, która w 2019 roku świętowała tam urodziny. Przypomnimy sobie przede wszystkim jej przeboje nagrane z zespołem O.N.A., założonym przez Grzegorza Skawińskiego, gitarzystę i kompozytora Kombi w 1994 roku, do którego zaangażowano ją w roli wokalistki jako 18-letnią debiutantkę. Na początku były "Drzwi", bluesowy singiel, który szybko opanował listy przebojów.

Atrakcja dla fanów punk rocka

Jeszcze większe zamieszanie zrobiła rockowa ballada "Kiedy powiem sobie dość" z drugiego albumu "Bzzzzz", wydanego w 1996 roku. Do dziś jest najbardziej rozpoznawalnym utworem w historii grupy, która zakończyła działalność w 2003 roku.

W 2009 roku artystka wróciła z solowym projektem i tanecznymi brzmieniami, jak w "Nie mogę Cię zapomnieć". Pierwszy singiel z "Modern Rocking" nie tylko królował w rankingach, ale także zdobywał ważne nagrody, np. za Cyfrową Piosenkę Roku.

Potem znów nastąpiła dłuższa muzyczna przerwa, na świat przyszły jej dwie córki, a Agnieszka Chylińska wróciła w 2016 roku jako "Królowa łez", dając tytułem drugiego solowego albumu wyraźnie znać, że warto być "Forever Child".

Polsat Festiwal to także atrakcja dla fanów polskiego punk rocka. Na fali młodzieńczego buntu pojawił się w latach 80. zespół T.Love z niepodrabialnym Muńkiem Staszczykiem przy mikrofonie. Zobaczymy koncert podsumowujący 35-lecie częstochowskiej kapeli. To był jeden z ostatnich ich występów, podczas którego nie mogło zabraknąć przełomowych dla grupy i polskiej muzyki utworów, takich jak np. "IV Liceum Ogólnokształcące". Szkoła istniała naprawdę i to właśnie tam wszystko się zaczęło.

"Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji, dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy w ubikacji" - utwór "To wychowanie" z 1989 roku stał się hymnem pokolenia. Podczas jubileuszu został wykonany z gościnnym udziałem Kasi Kowalskiej.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych hitów grupy jest do dziś pastiszowa piosenka "Chłopaki nie płaczą", nagrana w 1997 roku, nawiązująca do ówczesnej mody na boysbandy.

Te piosenki zostaną z nami na długo w pamięci. Zapraszamy na niezapomniany wieczór z gigantami polskiej sceny muzycznej.

W roli prowadzącego koncerty z pustej Opery Leśnej niezastąpiony Krzysztof Ibisz. - Wszystkie drogi prowadzą do Sopotu, ale tym razem są to drogi online. Natomiast nic nie zatrzyma polskiej, wspaniałej muzyki i nic nie zatrzyma najlepszych artystów. Mamy dziś wielki koncert, złożony z czterech części. Gdzie pokażemy gigantów polskiej sceny muzycznej - mówił Ibisz w "Nowym Dniu" w Polsat News.

Drugiego dnia, 24 maja od godz. 20:00 w Polsacie, na widzów czekają najlepsze kabarety i ich najśmieszniejsze skecze.

