Dzielnicowy "zwalniał " z kwarantanny za łapówki. Zarzuty prokuratury

Dzielnicowy z lwóweckiej policji został zatrzymany w środę 20 maja. Mężczyznę doprowadzono do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu, gdzie przedstawione mu zostały zarzuty trzech przestępstw, których dopuścił się w okresie od 6 do 20 maja 2020 roku. Prokurator wystąpił także do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Funkcjonariusz powoływał się bowiem na wpływy w Straży Granicznej oraz Sanepidzie.

Dwieście euro za "zwolnienie" z kwarantanny

"Ustalono, przyjął on korzyść majątkową w wysokości 200 euro w zamian za pośrednictwo w zniesieniu obowiązku kwarantanny dla rodziny mieszkającej w jednej z miejscowości na terenie powiatu lwóweckiego, przed upływem 14-dniowego terminu od momentu przekroczenia granicy polsko-niemieckiej przez jednego z jej członków" - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze w swoim komunikacie.

ZOBACZ: Udawał policjanta i kontrolował, czy sklepy przestrzegają zasad w czasach koronawirusa

Marcin S. miał poświadczyć nieprawdę w notatkach urzędowych wskazując w nich między innymi, że mężczyzna z wymienionej rodziny wykonał na terenie Niemiec test na obecność wirusa COVID-19 i uzyskał wynik negatywny. Dzięki temu mógł zostać zwolniony z obowiązku odbywania kwarantanny wraz z domownikami.

Chciał pieniędzy za zatajenie opuszczenia domu

Ponadto, Marcin S. zażądał 1500 zł łapówki od innego mieszkańca powiatu lwóweckiego, który również przebywał na kwarantannie w związku z przekroczeniem granicy polsko-niemieckiej. W zamian miał odstąpić od ukarania mężczyzny za zmianę miejsca pobytu. Zaoferował też, podobnie jak w pierwszym przypadku, pomoc w zniesieniu obowiązku kwarantanny.

ZOBACZ: Udając policjantów wyłudzili co najmniej milion złotych

Samodzielne decydowanie przez dzielnicowego o zakończeniu kwarantanny osób, której zostały nią objęte w zamian za przyjmowanie korzyści majątkowych stwarzało realne niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się epidemii, co w dalszej kolejności mogło stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców kontrolowanego przez niego obszaru - uznała prokuratura.

Policjantowi grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu, w ramach prowadzonego śledztwa, sprawdza m.in. czy policjant nie popełnił większej liczby podobnych przestępstw.

WIDEO - Emeryt zawracał na S1 w Mierzęcicach. 47-letni kierowca tira nie żyje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ polsatnews.pl