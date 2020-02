Urlop przerwała im eksplozja w składzie amunicji. Biuro podróży nie oddało pieniędzy

We wrześniu turyści wypoczywający w jednym z kurortów na Cyprze usłyszeli wybuchy. Myśleli, że to atak terrorystyczny. Jak się później okazało, był to pożar w składzie amunicji. Na miejscu było dużo rodzin z Polski, które dziś mają zastrzeżenia do biura podróży. Jak twierdzą, nie zorganizowało natychmiastowego powrotu do kraju i nie zwróciło pieniędzy za zmarnowane wakacje. Materiał "Interwencji".