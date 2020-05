"Zielony śnieg" na Antarktydzie. Brytyjscy naukowcy poznali przyczynę tego zjawiska

Glony pokrywają śnieg głównie na wybrzeżu, w pobliżu kolonii pingwinów oraz w miejscach lęgowych innych ptaków. Obecność roślin nie jest tam przypadkowa. Odchody zwierząt służą za nawóz, przyspieszając ich wzrost.

Rozmiar pojedynczych glonów jest mikroskopijny. Dopiero, kiedy występują w dużych ilościach, mają zdolność do tego, by zabarwić śnieżny krajobraz. Jednak zdaniem naukowców ocieplenie rozszerza tereny ich występowania. Co więcej, zauważono, że glony łączą się z niewielkimi zarodnikami grzybów i bakteriami.

"To może potencjalnie tworzyć nowe siedliska, w pewnym momencie byłby to początek nowego ekosystemu" - mówił "The Guardian" Matt Davey z University of Cambridge.

The snow around the #Antarctica coastline is turning green - and it's visible from space!



Researchers combined European Space Agency @esa satellite images with their own measurements on the icy continent to find out what's going on.#SustainableEarth pic.twitter.com/8Fixcajvka