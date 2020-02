Ciepła zima w Polsce? Na Antarktydzie jest jeszcze cieplej - padł rekord

Jak twierdzą badacze, temperatura przekroczyła 18 st. C w czwartek w bazie Esperanza na Półwyspie Antarktycznym. Dotychczasowy rekord temperatury na tym kontynencie - z marca 2015 roku - wynosił 17,5 st. C.

18.3°C! - new highest temperature recorded for continental #Antarctica, yesterday at Esperanza Base, the northern tip of the Antarctic Peninsula, 63°23′S; previous record was 17.5°C in 2015 also at Esperanza @SMN_Argentina; records began at the station in 1961, pic Nestor Franco pic.twitter.com/1qhbv0rDQj