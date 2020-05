Pielgrzymki na Jasną Górę w dobie koronawirusa. Czy pątnicy ruszą na szlak?

Od XV wieku tysiące pielgrzymów co roku pieszo pokonują setki kilometrów, by dotrzeć na Jasną Górę. Choć szczyt pielgrzymowania przypada na lipiec i sierpień, to diecezje przygotowują się już do wędrówki. Pielgrzymka łomżyńska będzie miała wyjątkowo sportowy wymiar, bo przygotowano ją w formie sztafety.

Tegoroczna pielgrzymka na Jasną Górę z każdego zakątku kraju będzie wyglądała zupełnie inaczej. Pątnicy z diecezji łomżyńskiej będą pokonywali poszczególne odcinki w taki sposób, by nie spotykać się z pozostałymi. Liczbę osób także mocno uszczuplono.

Sztafeta na Jasną Górę

- Są takie pielgrzymki, gdzie na trasę wyjdą tylko sami przewodnicy, sami duchowni. Są takie, które zostały zupełnie odwołane i są takie, jak my, które będą podążać tam sztafetowo – tłumaczy ks. Artur Akimowicz, wicedyrektor Łomżyńskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

To oznacza, że łomżyńska pielgrzymka wystartuje 1 sierpnia w sześcioosobowej grupie. Po jednym dniu marszu, kiedy dojdzie do punktu noclegowego, będzie musiała wrócić do domu. Następnego dnia przyjedzie kolejna grupa pięciu osób z księdzem i wyruszy na szlak.

- Większość pielgrzymów, szczególnie tych doświadczonych, nie jest zadowolona, że przejdzie tylko jeden dzień, zwłaszcza, że wielu z nas nie pójdzie – mówi Monika Stachelska, pątniczka.

Każdego roku z Łomży na Jasną Górę wyruszało ok. 700 pątników, w tym roku będzie ich tylko 65.

Dla tych, którzy nie pójdą, diecezja łomżyńska przygotowuje radiową transmisję. – Będzie to takie pielgrzymowanie duchowe. Reprezentanci będą brać udział w tej pielgrzymce – tłumaczy biskup łomżyński Janusz Stepnowski.

Nie ma "pielgrzymowania w internecie"

Bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Episkopatu Polski przypomniał, że pielgrzymki piesze, zwłaszcza na Jasną Górę, odbywały się nawet w najtrudniejszych momentach naszej historii, zawsze miały i mają wymiar pokutny. Epidemia wymusza konieczność wielu zmian, ale mimo to ich organizacja jest nadal możliwa.

– Oczywiście w bardzo okrojony sposób, wręcz symboliczny i chcemy właśnie ten symbol pielgrzymowania podtrzymać i nadać temu charakter jak najbardziej bezpieczny. Jeśli pójdą pielgrzymki, to na pewno będą bezpieczne – zapewnia.

Podkreśla, że nie ma pielgrzymowania wirtualnego w internecie, bo zawsze jest to forma przemieszczania się z jednego punktu do drugiego, który jest miejscem świętym. Łączność duchowa to rekolekcje a nie pielgrzymka, zauważa bp Zadarko.

Dlatego w odpowiedzi na wielkie pragnienie pątników organizatorzy czynią wszystko, by mogły się one odbyć. Stąd m.in. konsultacje z różnymi służbami na czele z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Ponad 130 tys. pielgrzymów

Ponad 130 tys. uczestników, ok. 300 grup i ponad 50 szlaków przecinających cały kraj - piesze pielgrzymki na Jasną Górę należą do największych tego typu wydarzeń na świecie. To fenomen religijny, społeczny i kulturowy - twierdzą naukowcy.

Tradycja pielgrzymowania na Jasną Górę rozpoczęła się w pierwszej połowie XV wieku, kiedy odrestaurowany po napadzie rabunkowym obraz przeniesiono w uroczystej procesji z Krakowa do paulińskiego klasztoru. Dwa wieki później przybywały tu regularnie pielgrzymki m.in. z Gliwic, Krakowa, Łowicza, Pabianic, Poznania, Sieradza, Wielunia, Żywca. Do najstarszych w Polsce należy pielgrzymka kaliska (od roku 1637), od roku zaś 1711 regularnie, nawet w roku 1944, wędruje do Częstochowy pielgrzymka warszawska.

Sezon pieszych pielgrzymek na Jasną Górę rozpoczyna się wraz z latem. W czerwcu przybywają przede wszystkim grupy, głównie parafialne, ze Śląska. Największe natężenie pieszego pielgrzymowania do Jasnogórskiej Maryi przypada na lipiec i sierpień. 15 i 26 sierpnia obchodzone są główne uroczystości ku czci Matki Bożej.

W sierpniu na Jasną Górę zmierza ponad 40 dużych grup, łącznie idą ponad 15 tys. kilometrów. Polska pod tym względem pozostaje europejskim fenomenem. Obok pieszych są także pielgrzymki rowerowe, biegowe, konne czy na rolkach.

