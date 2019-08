W ciągu dwóch tygodni na Jasną Górę dotarło 70 tys. pieszych pielgrzymów

W ciągu minionych dwóch tygodni do sanktuarium maryjnego na Jasnej Górze dotarły 64 piesze pielgrzymki, w których wędrowało ok. 70 tys. pątników. Najwięcej – 12,8 tys. osób - przybyło w ośmiu pielgrzymkach z Warszawy, najliczniejsza zaś była 8,5-tysięczna pielgrzymka krakowska.

W czwartek przed południem na Jasnej Górze rozpoczną się główne uroczystości święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W przededniu tego święta, kiedy do Częstochowy w pieszych pielgrzymkach weszło ponad 20 tys. pątników, przypadła kulminacja szczytu pielgrzymkowego.

Zgodnie z ogłoszoną przez biuro prasowe Jasnej Góry statystyką pielgrzymkową, większość pątników (ok. 70 tys.) dotarła do Częstochowy między 1 a 14 sierpnia. To ponad 80 proc. spośród 86 tys. wszystkich pieszych pielgrzymów, którzy w tym roku przyszli do sanktuarium. Ogółem od 12 maja przybyły tu 182 piesze pielgrzymki, z czego 64 od początku do połowy sierpnia.

Ze statystyk wynika, że w tym roku ilość pieszych pielgrzymów na Jasną Górę wzrosła – przed rokiem do połowy sierpnia do sanktuarium dotarło 82 tys. pątników w 156 pielgrzymkach, z czego 66 tys. osób w 52 pieszych pielgrzymkach w pierwszych dwóch tygodniach sierpnia.

Przybyły też pielgrzymki: rolkowa, motorowa i konna

W tym roku zwiększyła się także liczba pielgrzymów na rowerach - dotarły 133 pielgrzymki rowerowe, a w nich 9,1 tys. osób. Natomiast w 12 pielgrzymkach biegowych do połowy sierpnia przybiegło ok. 330 osób. Przybyły też pielgrzymki: rolkowa, motorowa i konna.

Nadal dominują jednak pielgrzymki piesze. W ośmiu pieszych pielgrzymkach z samej tylko Warszawy przyszło na Jasną Górę w sumie 12,8 tys. osób. Najliczniejsze były: 308. Warszawska Pielgrzymka Piesza (ponad 6 tys. osób) oraz 39. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna (3 tys. osób).

Wielu pątników zgromadziły także tzw. Grupy Siedemnaste (akademickie) Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej oraz idące ze stolicy: 28. Pielgrzymka Niepełnosprawnych, 36. Praska Pielgrzymka Rodzin, 28. Międzynarodowa Pielgrzymka Żołnierzy, 13. Piesza Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków oraz 25. Międzynarodowa Pielgrzymka Tradycji Katolickiej.

Wzrost liczby pieszych pielgrzymów

Najliczniejsze - jak dotychczas - w tym roku piesze pielgrzymki to - obok dwóch pielgrzymek warszawskich - 39. Pielgrzymka Krakowska (8,5 tys. osób), 41. Pielgrzymka Radomska (ponad 6 tys.), 37. Pielgrzymka Podlaska (3,2 tys. osób), 28. Piesza Pielgrzymka Bielsko-Żywiecka i 382. Piesza Pielgrzymka Kaliska ( po ok. 2,4 tys. osób) oraz 38. Piesza Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej i 74. Piesza Pielgrzymka Rybnicka (po ok. 2 tys. osób).

Wzrostem liczby pieszych pielgrzymów w stosunku do ub. roku mogą pochwalić się m.in. pielgrzymki: krakowska, radomska, kaliska i podlaska.

Najdłuższą trasę na Jasną Górę przeszły: 38. Pielgrzymka Kaszubska, wyruszająca z Helu (638 km w 19 dni), 35. Pielgrzymka Szczecińsko-Kamieńska (grupy z Pustkowa - 615 km w 20 dni, ze Świnoujścia - 625 km w 19 dni), 27. Pielgrzymka Ełcka, w ramach której grupa z Suwałk przeszła 560 km w 17 dni, a także 34. Pielgrzymka z Gdyni (553 km w 18 dni).

W sierpniu do sanktuarium przybędą jeszcze piesze pielgrzymki zdążające na Jasną Górę na obchodzoną 26 sierpnia uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej.

dc/ PAP