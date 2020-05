"Odmrażanie" wesel. Jest zgoda resortu zdrowia

- Ministerstwo Zdrowia w ramach kolejnego etapu "odmrażania" gospodarki zarekomendowało zgodę na organizację wesel do 50 uczestników - przekazał w piątek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Jak dodał, trwają prace nad opracowaniem wytycznych sanitarnych, które koordynuje Główny Inspektorat Sanitarny i resort rozwoju.

Pytany, kiedy możliwe jest "odmrożenie" wesel Cieszyński powiedział, że resort zdrowia rekomenduje, by włączyć ten element do kolejnego etapu znoszenia obostrzeń.

Jak podkreślił, ostateczne decyzje w tej sprawie podejmie cała Rada Ministrów, a szczegóły przedstawi - najpewniej w przyszłym tygodniu - premier Mateusz Morawiecki.

WIDEO: konferencja prasowa wiceministra zdrowia

Wytyczne także dla salonów piercingu i tatuażu

Jak przekazano w piątkowym komunikacie, ministerstwo rozwoju przygotowuje się do 4. etapu odmrażania kolejnych sektorów polskiej gospodarki, który planowany jest na początek czerwca.

"MR prowadzi konsultacje ws. wytycznych dla branż, które czekają na odmrożenie, m.in. eventowej, ślubnej oraz z właścicielami parków rozrywki. Przygotowujemy je we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. Zakończyliśmy już rozmowy ws. wytycznych dotyczących funkcjonowania – po odmrożeniu – salonów piercingu i tatuażu oraz solariów. W przyszłym tygodniu rozpoczniemy opracowywanie wytycznych m.in. dla branży transportu okołolotniczego" - poinformowano w komunikacie.

Cytowana w komunikacie wiceminister rozwoju Olga Ewa Semeniuk podkreśliła, że po ubiegłotygodniowym uruchomieniu branży gastronomicznej i branży beauty, resort przygotowuje się do kolejnego etapu odmrażania polskiej gospodarki.

- Zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy i pracownicy z tych sektorów biznesu, które do tej pory ponosiły największe straty w wyniku pandemii koronawirusa, możliwie szybko wrócili do swojej pracy. W tym celu już od kilku dni prowadzimy rozmowy z przedstawicielami branży eventowej, ślubnej i rozrywkowej. Za nami również uzgodnienia wytycznych dotyczących funkcjonowania m.in. salonów piercingu i tatuażu oraz solariów – powiedziała Semeniuk.

Resort przypomniał, że od kilkunastu tygodni we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia oraz przedstawicielami branż i ekspertami, sukcesywnie przygotowuje on wytyczne dla w sumie ok. 40 branż, których funkcjonowanie zamrożono w związku z pandemią koronawirusa.

Epidemia

W Polsce pierwszy przypadek Covid-19 potwierdzono oficjalnie 4 marca. Od 21 marca obowiązuje w całym kraju stan epidemii ogłoszony przez ministra zdrowia. Wprowadzono wtedy wiele restrykcji związanych z funkcjonowaniem instytucji, placówek, przekraczaniem granic. Od 16 kwietnia obowiązkowe stało się również zasłanianie twarzy - nosa i ust - w przestrzeni publicznej.

Służby epidemiologiczne twierdzą, że udało się zatrzymać poziomą transmisję koronawirusa. Dlatego rząd od 20 kwietnia złagodził w Polsce obostrzenia. Zwiększono m.in. liczbę osób, które mogą przebywać w sklepach. Umożliwiono także przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Zlikwidowano godziny dla seniorów w sklepach i urzędach, otwarte zostały centra handlowe.

Od poniedziałku w nowym rygorze sanitarnym mogą funkcjonować zakłady fryzjerskie i kosmetyczne oraz restauracje i bary. Częściowy powrót do szkół zaplanowano od 25 maja.

Wirus z Chin

Zapalenie płuc zwane COVID-19 pojawiło się w Chinach pod koniec 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca ogłosiła w związku z tą sytuacją stan pandemii.

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych wiekiem, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

