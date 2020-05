Korki na granicy z Niemcami. Kierowcy muszą czekać nawet siedem godzin

Wzmożony ruch na przejściach granicznych z Niemcami wynika z długiego weekend, który rozpoczyna się u zachodnich sąsiadów. - Wielu pracowników na ten czas wraca do kraju. Apelujemy do kierowców o to, aby zbliżając się do kontroli granicznej mieli już przygotowane dokumenty, to usprawni ruch - powiedziała rzeczniczka SG.

Zgodnie z ostatnimi decyzjami MSWiA tymczasowa kontrola graniczna przy wjeździe do Polski związana z epidemią koronawirusa została przedłużona do 12 czerwca. Utrzymane zostały ograniczenia dotyczące obcokrajowców.