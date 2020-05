Do Polski bez kwarantanny. Nowe regulacje dotyczące pracowników

"Od soboty do Polski w związku z pracą zarobkową bez kwarantanny można wjechać już nie tylko z Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy, ale z całej Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisał w poniedziałek na Twitterze wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Niejasny jest jednak status pracowników z Wielkiej Brytanii.

Jabłoński zaznaczył, że zmiany zostały zawarte w opublikowanym w sobotę w Dzienniku Ustaw rządowym rozporządzeniu, które zostało przygotowane we współpracy pomiędzy resortami spraw zagranicznych oraz administracji i spraw wewnętrznych.

Jak podkreślił we wpisie na Twitterze wiceszef MSZ, zgodnie z nowymi przepisami, istnieje również możliwość przejazdu tranzytowego przez Polskę bez odbywania obowiązkowej kwarantanny, jeżeli tranzyt odbywa się w godzinach 19-7.

✅Ta dobra wiadomość w weekend mogła umknąć: od soboty do 🇵🇱 można wjeżdżać bez kwarantanny w związku z pracą zarobkową już nie tylko z 🇩🇪🇨🇿🇸🇰🇱🇹, ale z całej UE i EOG. Przepisy nowego rozporządzenia przygotowane dzięki współpracy @MSZ_RP, @MSWiA_GOV_PL, @MZ_GOV_PL i @GIS_gov. — Paweł Jabłoński 😷 (@paweljabIonski) May 18, 2020

Pracownicy przekraczający granicę będą musieli udowodnić, że są zatrudnieni w kraju sąsiadującym, lub innym kraju UE bądź EOG.

Regulacje nie precyzują jednak, co z osobami pracującymi w Wielkiej Brytanii. Kraj ten nie jest bowiem członkiem EOG, a do końca 2020 roku trwa tzw. okres przejściowy ws. ustalenia zasad wymiany handlowej między Wielką Brytanią a UE. W tym czasie Wielka Brytania jest w praktyce niegłosującym członkiem wspólnoty. Polsat News zwrócił się w tej sprawie z pytaniem do MSWiA.

Jak informuje korespondent Polsat News w Berlinie Tomasz Lejman, trudności z przedostaniem się do Polski miały także osoby pracujące w Szwajcarii.

Adres zamieszkania i numer telefonu

Z kwarantanny zwolnione są m.in.: załogi samolotów, rybacy, marynarze, kierowcy tirów, żołnierze, rolnicy, którzy maja gospodarstwo rolne po obu stronach granicy, pracownicy zagraniczni pracujący w Polsce bądź Polacy pracujący w państwach UE i EOG, uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce, dzieci, które chodzą do przedszkoli w sąsiadujących z RP krajami.

Ponadto, według zapisów rządowego rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do odwołania wstrzymane jest przemieszczanie się pasażerów pociągami, które przekraczają granicę Polski.

Rozporządzenie stanowi również, że w czasie trwania pandemii osoby przyjeżdżające do Polski będą musiały: przekazać na granicy informację nt. adresu zamieszkania bądź miejsca, w którym będzie ona przebywać oraz numer telefonu. Straż Graniczna będzie przekazywać te informacje wojewodom oraz odpowiednim służbom sanitarnym.

