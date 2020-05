Coraz mniej czasu na decyzję ws. 1 proc. podatku. Można go przekazać Fundacji Polsat

Jeśli chcemy przekazać swój 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, mamy na to jeszcze 10 dni. My zachęcamy do przekazania tych środków na rzecz Fundacji Polsat. - Pieniądze faktycznie zostaną przekazane dalej, zmieniając przez to życie chorych dzieci - podkreśla Agnieszka Grzegorczyk, członek zarządu Fundacji Polsat.