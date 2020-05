Polskie sześcioraczki kończą rok. Zobacz, jak się zmieniły

Dzisiaj polskie sześcioraczki kończą rok. Zdjęciem z tortami dla maluchów, na których są imiona, podzieliła się mama maluchów Klaudia Marzec.

Pierwsze urodziny

"Dokładnie rok temu o godzinie 10.08 na świecie pojawił się Filip- pierwszy z sześcioraczków. Później co minutę na świat przyszły Zosia, Tymon, Nela, Kaja i... kiedy myślałam że wszystkie dzieciaki są już w inkubatorach okazało się że jest z nami jeszcze Malwina-nasza niespodzianka" - napisała.

ZOBACZ: Polskie sześcioraczki na szczepieniu. "Jesteśmy dumni z ich stanu zdrowia"

"Kochane dzieci życzę Wam zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia! Aby kolejny rok był dla Was równie łaskawy co ten" - dodała.

Do domu wracały stopniowo

Sześcioraczki przyszły na świat 20 maja w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, ciąża została rozwiązana przez cesarskie cięcie w 29. tygodniu. Noworodki ważyły od 890 g do ok. 1300 g.

ZOBACZ: Milion złotych dla sześcioraczków z Tylmanowej. "Muszą być rehabilitowane pod okiem specjalistów"

Do domu wypisywane były stopniowo nie tylko ze względu na konieczność badań, ale też m.in. po to, jak wyjaśniali lekarze, aby przyzwyczajać rodziców do nowej sytuacji.

Według statystyk sześcioraczki rodzą się bardzo rzadko - raz na 4,7 miliarda ciąż na świecie. Taką ciążę trudno doprowadzić do szczęśliwego finału.

WIDEO - Czarzasty sparodiował jednego z kandydatów na prezydenta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ polsatnews.pl