Ponad 385 tys. zł dla sześcioraczków z Tylmanowej

Pieniądze pozwolą na zatrudnienie trzech opiekunek w trybie całodobowym.

Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Malwina i Nela to pierwsze w Polsce sześcioraczki. Przyszły na świat 20 maja w Krakowie. Do domu do Tylmanowej (Małopolskie) wypisano już pięcioro rodzeństwa. Prawdopodobnie pod koniec tego tygodnia dołączy do nich Malwina.

- Posiadanie tak licznego potomstwa to dla małżeństwa prawdziwy skarb i błogosławieństwo. Niemniej wychowanie takiej gromadki to nie lada wyzwanie, wymagające od rodziców zaangażowania, cierpliwości i nieustannej pracy 24-godziny na dobę. Mamy nadzieję, że pomoc finansowa będzie dla nich wsparciem, a to pozwoli jeszcze pełniej cieszyć się rodzicielstwem – powiedział marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

To kolejna pomoc finansowa dla rodziny z Tylmanowej. Wcześniej województwo małopolskie przekazało rodzicom 100 tys. zł.

maw/ PAP