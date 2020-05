Pod strojem medycznym miała... kostium kąpielowy

ZOBACZ: Lekarze protestują nago. "Jesteśmy bezbronni, bez ochrony"

Pielęgniarka wyjaśniła, że w stroju ochronnym jest bardzo gorąco, dlatego postanowiła założyć pod niego kostium; nie wiedziała przy tym, że strój jest aż tak przejrzysty.

Pretensje do pielęgniarki nieuzasadnione

Czytelnik, który przesłał do mediów zdjęcie, poinformował, że pacjenci nie mieli nic przeciwko kostiumowi. Władze szpitala ukarały zaś pracownicę upomnieniem.

