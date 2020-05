Kiedy "odmrożenie" wesel? Rząd podał wstępną datę

O obostrzeniach dotyczących m.in. liczby osób na weselach oraz wytycznych w sprawie powierzchni, na której mogą odbywać się tego typu imprezy, wiceminister rozwoju rozmawiała we wtorek podczas pierwszej wideokonferencji z przedstawicielami branży ślubnej.

- Spotkanie służyło wypracowaniu projektu wytycznych w podziale na poszczególne sektory. Czy innym jest catering, czym innym zespół muzyczny, fotograf czy agencja dekoratorska - mówiła Semeniuk.

W spotkaniu uczestniczyły największe firmy weselne, cateringowe oraz przedstawiciele przedsiębiorstw specjalizujących się w fotografowaniu i filmowaniu wesel czy właściciele tzw. fotobudek, z których korzystają goście weselni.

- Chcemy jak najszybciej opracować protokół z wytycznymi dot. bezpieczeństwa organizacji wesel i przekazać je do Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aby był gotowy w każdej chwili do publikacji - powiedziała wiceszefowa ministerstwa rozwoju.

Wesela "na razie" niezalecane

Przypomniała, że ceremonie ślubne odbywają się obecnie przy ograniczonej liczbie osób, natomiast wesela "nie są na razie zalecane". Przyznała, że otwarcie tej branży jest równie wyczekiwane, co fryzjerskiej i kosmetycznej.

Semeniuk liczy na to, że w ciągu niespełna dwóch tygodni będzie można - na podstawie ewaluacji i kontroli stanu epidemicznego - zaplanować odmrażanie kolejnych dziedzin polskiej gospodarki.

- Miejmy nadzieję, że od 1 czerwca będziemy mogli odmrażać - w czwartym etapie - kolejne branże, wśród nich również ślubną - podkreśliła. Zastrzegła, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.

W podobnym tonie wypowiada się wicepremier Jadwiga Emilewicz. W rozmowie z portalem next.gazeta.pl poinformowała, że ministerstwo rozwoju przygotowuje się do odmrażania tego segmentu gospodarki "jeśli nie na początku, to w połowie czerwca". Przekonywała, że ostateczna decyzja należy do premiera Mateusza Morawieckiego, który weźmie pod uwagę rekomendację ministra zdrowia.

