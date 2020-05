Gigantyczny cyklon uderzy w gęsto zaludnione wybrzeże. Rozpoczęły się masowe ewakuacje

Oczy meteorologów na całym świecie są zwrócone ku kłębowisku chmur burzowych, które zajmuje obszar trzykrotnie większy od Polski. To cyklon tropikalny imieniem Amphan, najpotężniejszy jaki narodził się od początku roku na świecie.

W porywach do ponad 320 km/h

Właśnie osiągnął on najwyższą kategorię w skali tego typu zjawisk. Piątka w skali Saffira-Simpsona oznacza, że średnia prędkość wiatru w ramionach cyklonu osiąga 267 kilometrów na godzinę, a pojedyncze porywy zawrotne ponad 320 kilometrów na godzinę.

#Cyclone #Amphan continues to strengthen and now has 150 mph winds - the strongest named storm of the 2020 Northern Hemisphere season to date. Amphan is forecast to continue tracking northward and potentially significantly impact northeast India and Bangladesh later this week. pic.twitter.com/3xjj5WkvXk