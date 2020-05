Bon 1000 plus na wakacje ratunkiem dla branży. Komu się należy?

Z turystycznego bonu będą mogli skorzystać pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę, którzy nie zarabiają więcej niż przeciętne wynagrodzenie. To wakacyjna pomoc dla domowych budżetów, ale przede wszystkim ratunek dla polskiej branży turystycznej. - To dla nas wszystkich nadzieja - mówi Polsat News Grzegorz Sokoliński, przewodniczący lokalnej organizacji turystycznej.

Od 4 maja w reżimie sanitarnym mogą działać hotele, pensjonaty i miejsca noclegowe. Mimo to miejsca turystycznie nie przeżywają sezonowego oblężenia.

Jak wygląda sytuacja w Karpaczu i Szklarskiej Porębie sprawdzała reporterka Polsat News Katarzyna Janke. - Pensjonaty w większości są otwarte, ale chętnych nie było. Minione dni nie wyglądały jak wcześniejsze weekendy majowe - relacjonowała.



Jej spostrzeżenia potwierdził Grzegorz Sokoliński, przewodniczący lokalnej organizacji turystycznej. - W maju zawsze mieliśmy dużo ludzi. Teraz widać było ludzi na szlakach turystycznych, ale i po rejestracjach i po rozmowach z właścicielami miejsc noclegowych zauważyliśmy, że to wszyscy ci, którzy mieli dość siedzenia w blokach w dużych miasta, wyjechali na jeden dzień, obcowali w pięknych okolicznościach przyrody, ale w pensjonatach i hotelach było słabo - tłumaczył.

"To dla nas wszystkich nadzieja"



Zapowiedziany przez wicepremier Jadwigę Emilewicz bon turystyczny ma być m.in. ratunkiem dla właścicieli takich miejsc. - Wszyscy z branży oceniamy go absolutnie pozytywnie. Nie można mieć innego podejścia, jeśli ktoś nam mówi: dostaniecie 7 mld zł, które będą wykorzystane w waszym biznesie. To dla nas wszystkich nadzieja, że ten okres turystyczny przybliży się do tego z poprzednich lat. Bo nikt nie ma złudzeń, że nie będzie tak dobrze, jak w ubiegłym roku - mówi Sokoliński.



Podkreśla, że takie miejsca jak Karpacz czy Szklarska Poręba żyją z turystyki. Kiedy zabraknie odwiedzających, po prostu przestaną istnieć. Zaznacza jednocześnie, że chodzi nie tylko o miejsca noclegowe, ale także sklepy, które są zamknięte, punkty usługowe, gastronomia.

- Będziemy mieć nadzieję na przetrwanie do czasu, kiedy ruch turystyczny znowu zacznie się normalnie odbywać - dodał.

Propozycja rządu do bon turystyczny o wartości 1000 zł do wykorzystania w Polsce. Ma być w 90 proc. sfinansowany z budżetu państwa, 10 proc. ma stanowić wkład własny pracodawcy.



Jednorazowa dotacja ma trafić do pracowników zarabiających mniej niż przeciętne wynagrodzenie, czyli 5200 zł w tym roku. - Szacujemy, że koszty na ten rok to 7 mld zł z budżetu państwa - mówiła wicepremier Emilewicz.

Ministerstwo rozwoju przygotowuje także kampanię zachęcającą Polaków do zwiedzania kraju. Wśród rozważanych opcji jest umożliwienie wyjazdów do państw Grupy Wyszehradzkiej - Czech, Słowacji, Węgier.

