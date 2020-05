Powrót z Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. MSZ i straż graniczna rozwiewają wątpliwości

"Od soboty do Polski w związku z pracą zarobkową bez kwarantanny można wjechać już nie tylko z Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy, ale z całej Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisał w poniedziałek na Twitterze wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Jabłoński zaznaczył, że zmiany zostały zawarte w opublikowanym w sobotę w Dzienniku Ustaw rządowym rozporządzeniu.

Zgodnie z nowymi przepisami, istnieje również możliwość przejazdu tranzytowego przez Polskę bez odbywania obowiązkowej kwarantanny, jeżeli tranzyt odbywa się w godzinach 19-7.

Rzeczniczka Straży Granicznej rozwiewa wątpliwości

Pojawiły się jednak wątpliwości, czy osoby podróżujące ze Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii, które nie należą do UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, powinny trafiać na kwarantanne. Mamy stanowisko straży granicznej.

- Z obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy zwolnione są osoby, które przekraczają granicę w celach służbowych, zawodowych lub zarobkowych, wykonywanych w Polsce lub w innych krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale także Szwajcarii i Wielkiej Brytanii - rozwiewa wątpliwości rzeczniczka Straży Granicznej por. Agnieszka Golias. Wyjaśniła, że to wynika z umów, jakie Wielka Brytania i Szwajcaria mają zawarte z UE.

ZOBACZ: Włochy otworzą granice. Premier podał datę

Rzeczniczka wyjaśniła, że wjeżdżający muszą udokumentować, że wykonują czynności zawodowe lub zarobkowe. Dodała, że nie ma "zamkniętego katalogu dokumentów" niezbędnych przy przekraczaniu granicy.

To dzisiejsza interpretacja Straży Granicznej co do państw UE i EOG. Chodzi o obowiazek kwarantanny dla transgranicznych. Rozporządzenie z 16 maja daje jednak pole do interpretacji dla pograniczników sprawdzających dokumenty. @PolsatNewsPL pic.twitter.com/l3P8T8POEZ