Piłkarz reprezentacji Anglii aresztowany przez policję

Piłkarz reprezentacji Anglii i Chelsea Londyn Callum Hudson-Odoi w niedzielę rano został aresztowany po kłótni z kobietą - poinformował dziennik "The Sun".

Według doniesień medialnych, ok. godz. 4 nad ranem do apartamentu 19-letniego zawodnika wezwana została policja i karetka pogotowia. Jak dodano, kobietę przewieziono do szpitala, zaś Hudsona-Odoi aresztowano.

ZOBACZ: Islandzkim piłkarzom zdarza się mylić żółte kartki z czerwonymi. Wszystko przez daltonizm Na razie nie są znane szczegóły. "The Sun" podał, że reprezentant Anglii zaprosił do siebie modelkę poznaną przez internet. Sąsiedzi rzekomo mieli stwierdzić, że w sobotni wieczór u Hudsona-Odoi pojawiła się piękna młoda kobieta. Kilka godzin później potrzebowała pomocy medycznej. Wyświetl ten post na Instagramie. Great performance from the boys but also amazing support!! Happy to get another goal as well🙏🏾💙⚽️ Post udostępniony przez Callum Hudson-Odoi (@calteck10) Sty 11, 2020 o 10:35 PST Hudson-Odoi do tej pory trzy razy zagrał w kadrze narodowej. W tym sezonie wystąpił w 17 meczach angielskiej ekstraklasy. Rozgrywki wstrzymano z powodu Covid-19, a okazało się, że ten młody piłkarz został zainfekowany koronawirusem. Już pod koniec marca klub Chelsea ogłosił, że wrócił do zdrowia. Teraz znów jest o nim głośno, ale z zupełnie innego powodu.

dk/ PAP