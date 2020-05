"Absolutny skandal". Trzaskowski o wycofaniu piosenki Staszewskiego

To, co się wydarzyło w Trójce, to absolutny skandal. Rządzący muszą się wstydzić za to, że po raz kolejny przypominają lata minione, cenzurę, którą ja pamiętam z komuny - mówił na konferencji prasowej Rafał Trzaskowski, kandydat PO na prezydenta.

Piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" nawiązuje do wizyty 10 kwietnia br. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (pomimo zamknięcia nekropolii dla odwiedzających groby z powodu epidemii koronawirusa - red.). Piosenka ta w piątek znalazła się na pierwszym miejscu cotygodniowej Listy Przebojów Trójki, ale informacja o tym - jak informowały media i internauci - została zdjęta ze strony listy.

"Rządzący muszą się wstydzić"

Do sytuacji na konferencji prasowej odniósł się Rafał Trzaskowski.

- To, co się wydarzyło w Trójce, to absolutny skandal. Rządzący muszą się wstydzić za to, że po raz kolejny przypominają lata minione, cenzurę, którą ja pamiętam z komuny - powiedział.

- Główny problem polega na tym, że widać, że to jest niesłychana nadgorliwość tych wszystkich ludzi, którzy tam pracują. Oni chcą po prostu udowodnić, że będą tak sumiennie wykazywać i wysługiwać rządzącym, że sami będą podejmować tego typu kontrowersyjne decyzje i to jest absolutny skandal - dodał.

Trzaskowski nawiązał również do swojej wczorajszej wypowiedzi, gdzie powiedział, że w "miejsce obecnej telewizji powstanie nowa telewizja publiczna". - Mówiłem o likwidacji instytucji, która zajmuje się szczuciem. To jest atak na szczucie, na nienawiść, a nie na konkretnych ludzi - powiedział. - To PiS jest specjalistą od tego, żeby ludzi zwalniać z pracy, a nie opozycja - dodał.

"Przepraszamy wszystkich słuchaczy"

"Podczas elektronicznego głosowania nad Listą Przebojów Trójki w dn. 15.05.2020 r. został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Nadto dokonano manipulacji przy liczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki, co zafałszowało wynik końcowy" - poinformował w oświadczeniu opublikowanym w sobotę wieczorem na stronie internetowej Programu 3 Polskiego Radia jego dyrektor i redaktor naczelny Tomasz Kowalczewski. "W związku z tym Redakcja podjęła decyzję o unieważnieniu tego głosowania. Wyrażamy ubolewanie i przepraszamy wszystkich słuchaczy za zaistniałą sytuację. Na kolejne głosowanie Listy Przebojów Trójki zapraszamy 22 maja o stałej porze" - dodał Kowalczewski. "Stało się za dużo. Dość!" Dziennikarze pracujący obecnie w Trójce także postanowili zareagować. W mediach społecznościowych opublikowali oświadczenie oznaczone hasztagiem #muremzatrójką. Część nich złożyła wypowiedzenie z pracy. "Szanowni Państwo, przez wiele lat pracowaliśmy na to, byście mogli słuchać Trójki z przyjemnością. Żeby to było dobre i mądre radio. Teraz musimy zaprotestować. Przeciwko odebraniu stacji wiarygodności. Przeciwko skandalicznemu traktowaniu dziennikarzy. Przeciwko cenzurze. Przeciwko sukcesywnemu niszczeniu radia. Mamy dość wystawiania Trójki na nieustanne zarzuty zakłamywania rzeczywistości i ingerencji polityków. Stało się za dużo. Dość! Stoimy murem za Markiem Niedźwieckim i Bartoszem Gilem" - czytamy.

