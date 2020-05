Kosiniak-Kamysz: wygram z Trzaskowskim, ale nie przez plucie i hejt

Kandydat PSL na prezydenta podkreślił, podobnie jak podczas sobotniej konferencji, że jest pewien wygranej w wyborach.

- Jestem w tym maratonie wyborczym od listopada, więc mogę powiedzieć - jestem weteranem tej walki prezydenckiej - kandydaci się zmieniają, ja jestem pewien swojego sukcesu, bo mam na celu nie tylko wygranie z Andrzejem Dudą, ale przywrócenie Polsce braterstwa, wyjście Polski z kryzysu po koronawirusie - mówił Kosiniak-Kamysz.

"Krzykiem rozpaczy jest wyjście na ulice"

Prowadzący program Piotr Jędrzejek poruszył temat sobotnich protestów przedsiębiorców. W Warszawie policja zatrzymała ponad 380 osób, a 150 ukarała mandatami. Wśród obecnych na miejscu był senator KO Jacek Bury.

- Jako senator wyjąłem legitymację i powiedziałem, że jestem senatorem, chciałem powstrzymać brutalne działania policji. Zostałem tak samo potraktowany jak ten człowiek, zaciągnięto mnie do suki policyjnej. Po czym podcięto mi nogi i wrzucono do środka. Możecie państwo wierzyć policji, że sam się tam włamałem i okupowałem ten samochód lub popatrzeć na nagrania i relacje świadków - powiedział na konferencji.

Strajk przedsiębiorców w Warszawie. Zatrzymano ponad 380 osób

- Jeśli po raz kolejny dochodzi do ulicznych protestów, to dla kogo była ta tarcza? Czy dla wielkich korporacji, instytucji finansowych, bankierów, czy dla małych przedsiębiorców? Oni odpowiedzieli na to wczoraj: nie była dla nich. Potrzeba jest prawdziwa pomoc. Obóz rządzący jest głuchy na to co mówią do nich przedsiębiorcy, a ci muszą krzyczeć. Krzykiem rozpaczy jest wyjście na ulice, protestowanie. Niedopuszczalne jest pałowanie, bicie, a zatrzymywanie senatora to głupota - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

