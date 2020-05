Wicepremier Emilewicz do Czabańskiego: "Usunięcie piosenki Kazika jest skandaliczne"

Wicepremir Jadwiga Emilewicz odniosła się do głośnej sprawy usunięcia piosenki Kazika Staszewskiego z listy przebojów radiowej Trójki. W liście do szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego domaga się przywrócenia utworu i wyjaśnienia sprawy. Według niej ostatni raz taka ingerencja miała miejsce w 1984 roku, gdy władze ocenzurowały utwór "To tylko tango" Maanamu.