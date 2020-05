Polski weteran spod Monte Cassino uhonorowany w USA. Miał łzy w oczach

"Panie pułkowniku, ten wywiad to tylko pretekst, ja tu przyjechałem z Polakami, którzy właśnie jadą z tamtej strony, żeby oddać panu hołd i podziękować za pana służbę" - powiedział Paweł Żuchowski zaskoczonemu pułkownikowi Romualdowi Lipińskiemu. Nagle rozległy się rozległy się syreny radiowozów miejscowej policji, a na ulicę wjechało kilkadziesiąt aut z biało czerwonymi flagami. Z okolicznych domów powychodzili sąsiedzi bohatera.

Weteren nie mógł ukryć wzruszenia

Gdy żołnierz II Korpusu Polskiego zobaczył, co się dzieje przed jego domem w Annandale, nie mógł powstrzymać wzruszenia.

"Artur Orkisz i Mateusz Stefański poprosili mnie abym umówił się z pułkownikiem na wywiad, przed jego domem. Weteran w odświętnym ubraniu z medalami i beretem czekał na mnie. To miało być pełne zaskoczenie i było. Pułkownik Lipiński był bardzo wzruszony, co widać na filmie, który zmontowałem" - napisał na Facebooku Paweł Żuchowski, korespondent RMF w USA.

Stało się to dokładnie w momencie, kiedy w czasie wywiadu dla RMF, 95 letni weteran bitwy pod Monte Cassino mówił, że jest dumny z tego, iż spełnił swój obowiązek wobec Ojczyzny, wobec Polski.

To "Hołd dla polskiego bohatera, płk Romualda Lipińskiego, żołnierza II Korpusu Polskiego, weterana bitwy pod Monte Cassino. Taki przejazd zorganizowali Polacy Matthew Stefanski i Artur Orkisz" - napisał na Twitterze Paweł Żuchowski, korespondent radia RMF w USA.

Col. Lipinski salutes the many well-wishers who took part in a drive-by display of appreciation & gratitude to him on the eve of the 76th anniversary of the Battle of #MonteCassino where he fought with the II Polish Corps. 🇵🇱🇺🇸 #WWII #ForYourFreedomAndOurs #WeRemember pic.twitter.com/fuElWnn55s