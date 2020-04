Weteran zebrał miliony na służbę zdrowia. Dziś jego setne urodziny

Królowa wysłała Moore'owi kartkę pocztową z życzeniami urodzinowymi, podobnie jak ponad 140 tys. Brytyjczyków.

Życzenia od premiera, lot zabytkowych maszyn

- Kapitanie Tomie, wiem, że mówię w imieniu całego narodu, gdy mówię, że życzymy ci bardzo szczęśliwych setnych urodzin. Twój heroiczny wysiłek podniósł na duchu cały naród, stworzyłeś kanał umożliwiający milionom ludzi serdeczne podziękowanie wspaniałym mężczyznom i kobietom w naszej NHS, którzy wykonują najznakomitszą pracę - powiedział Johnson w nagraniu wideo.

I want to wish @captaintommoore a very special 100th Birthday. Thank you on behalf of the whole country. pic.twitter.com/YqJxtHLCav — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 30, 2020

W ramach obchodów urodzin Moore'a m.in. nad jego domem w miejscowości Marston Moretaine w hrabstwie Bedfordshire przed południem przeleciały dwa zabytkowe samoloty z czasów II wojny światowej Spitfire i Hurricane, a weteran został awansowany na honorowy stopień pułkownika 1. Batalionu Yorkshire Regiment. Życzenia dla niego wyświetlane są na wielkim billboardzie na Piccadilly Circus w Londynie, a jego imieniem nazwano jeden z pociągów przewoźnika Great Western Railway, który w czwartek wszedł do służby. W czwartek wieczorem podziękowanie w ramach cotygodniowej akcji "Clap for Our Carers" dla pracowników NHS i opieki społecznej, ma być zadedykowane Moore'owi.

"Osiągnięcie setki to jest coś"

- Osiągnięcie setki to jest coś. Osiągnięcie stu lat przy takim zainteresowaniu mną i ogromnej hojności opinii publicznej jest bardzo przytłaczające. Ludzie ciągle mówią, że to, co zrobiłem, jest niezwykłe, ale tak naprawdę to, co zrobiliście dla mnie, jest niezwykłe. Proszę zawsze pamiętać, że jutro będzie dobry dzień - powiedział Moore, który urodziny spędza w domu, w którym mieszka wraz z córką, jej mężem i dwójką ich dzieci, bo z racji ograniczeń wprowadzonych w celu zatrzymania koronawirusa, celebrowanie w większym gronie nie jest obecnie możliwe.

Moore, weteran II wojny światowej, który obecnie porusza się za pomocą chodzika na kółkach, na początku kwietnia postanowił pomóc brytyjskim lekarzom i pielęgniarkom walczącym z epidemią. Na fundraisingowej platformie JustGiving ogłosił zbiórkę pieniędzy i wyzwanie dla siebie samego - przejście przed setnymi urodzinami stu liczących 25 metrów okrążeń wokół domu.

Początkowo liczył, że zdoła zebrać tysiąc funtów, ale jego akcja nieoczekiwane zyskała niesamowitą popularność. Gdy 16 kwietnia pokonywał - w asyście honorowej żołnierzy z Yorkshire Regiment - setne okrążenie, było to ponad 12 ln funtów. W czwartek przed południem ta kwota zbliżała się do 31 mln, które wpłacone zostały przez ponad 1,44 mln osób. To największa suma, jaka kiedykolwiek została zebrana poprzez stronę JustGiving.

