Nie żyje ambasador Chin w Izraelu

Jak podaje The Jerusalem Post, informację potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

58-letni ambasador miał żonę i syna. Przyjechał do Izraela, aby objąć stanowisko ambasadora w lutym. Wcześniej był ambasadorem Chin na Ukrainie.

