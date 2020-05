Koronawirus - Raport Dnia. Niedziela, 17 maja

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z rozwojem pandemii Covid-19 w Polsce i na świecie.

Emilewicz: po 15 czerwca będzie możliwe otwarcie granic

ZOBACZ: Wicepremier podała termin możliwego otwarcia granic

Po strajku przedsiębiorców. 380 osób zatrzymanych

- W związku z sobotnim strajkiem przedsiębiorców w Warszawie policja zatrzymała ponad 380 osób i 150 osób ukarała mandatami

- Do sądów trafi ponad 220 wniosków o ukaranie, a do sanepidu notatki o łamaniu obostrzeń antywirusowych

- Policja użyła gazu. Część osób doznała urazów oczu

- "Oceniam działania Policji za w pełni profesjonalne i podjęte w ważnym interesie publicznym. Zastosowane środki porządkowe były adekwatne do zaistniałej sytuacji" - przekazał szef MSWiA Mariusza Kamińskiego

- Nie doszło do żadnego zatrzymania (senatora Burego - red.). Jeżeli zwrócimy uwagę na nagrania, które są dostępne w sieci, widzimy ewidentnie senatora, który stoi w radiowozie policji. Senator wszedł do tego radiowozu - powiedział nadkom. Sylwester Marczak na konferencji prasowej. Jacek Bury twierdzi, że policja użyła siły.

Więcej osób na mszach

- Decyzją rządu od niedzieli 17 maja we mszach będzie mogło brać udział więcej wiernych.

- Teraz na jedną osobę ma przypadać nie 15 metrów kwadratowych, jak do tej pory, lecz - 10

- Decyzja była związana z rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, który w poniedziałek 18 maja skończyłby 100 lat

- Z danych wynika, że najwięcej wiernych w stolicy będzie mogło uczestniczyć w mszach św. w Świątyni Bożej Opatrzności. Zgodnie z nowymi zarządzeniami na liturgię do wilanowskiego kościoła wejdzie 367 osób.

Belgia: lekarze odwrócili się plecami od premier

- Setki pracowników szpitala uniwersyteckiego świętego Piotra w Brukseli wyszły przed placówkę, by "przywitać" premier Sophie Wilmès

- Gdy rządowa limuzyna przejeżdżała obok kolejnych medyków, ci odwracali się do samochodu plecami

- Belgijscy lekarze, pielęgniarki i pracownicy szpitali skarżą się na politykę rządu podczas pandemii, wydłużone godziny pracy, niskie wynagrodzenia, a także cięcia w publicznym funduszu zdrowia

- Od początku trwania epidemii odnotowano ponad 55 tys. przypadków zakażenia, zmarły 9 tys. 52 osoby.

Wow powerful and very sad!

Healthcare professionals in Belgium turning backs as their PM arrives as a demonstration against the handling of the pandemic. Belgium has one of the higest #Covid19 death rates in the world.

pic.twitter.com/jR1SNfMaYY