Premier wziął udział w sztabie kryzysowym na Śląsku. Chodzi o koronawirus w kopalniach [OGLĄDAJ]

Premier Mateusz Morawiecki ma wziąć w sobotę udział w sztabie kryzysowym związanym z sytuacją epidemiczną na Śląsku. Liczba zakażonych wirusem Covid-19 przekroczyła w regionie 5 tys. Ponad 2 tys. chorych to pracownicy spółek węglowych. Resort zdrowia zlecił przeprowadzenie testów u górników.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na sobotę wizytę w Katowicach i udział w spotkaniu sztabu kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Ma to związek z trudną sytuacją epidemiologiczną w regionie.

Z ponad 5 tys przypadków koronawirusa ponad 2 tys. odnotowano w kopalniach. Trwa druga seria badań przesiewowych wśród górników z pięciu kopalń, w których odnotowano najwięcej przypadków zakażenia. Badani będą ci pracownicy, u których badania w pierwszym etapie nie potwierdziły obecności koronawirusa. Chodzi o uzyskanie pewności, że górnicy są zdrowi i mogą wrócić do pracy.

Zakłady górnicze stały się na Śląsku ogniskami koronawirusa. W kopalni Pniówek w Pawłowicach należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej wirusa SARS-CoV-2 badania potwierdziły dotychczas u 412 osób. Z kolei w kopalniach innej górniczej spółki - Polskiej Grupy Górniczej - według informacji przekazanych w piątek późnym popołudniem liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 1147. Dużą liczbę przypadków stwierdzono także należącej do spółki Węglokoks Kraj kopalni Bobrek w Bytomiu.

Kopalnie Jankowice i Murcki-Staszic nie wydobywają węgla już trzeci tydzień, Sośnica - od przeszło tygodnia. Polska Grupa Górnicza liczy na na możliwość stopniowego wznawiania wydobycia w tych trzech kopalniach od najbliższego wtorku.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach podała w sobotę, że w całym regionie zakażanie koronawirusem badania potwierdziły dotychczas u 5132 osób. 175 z nich zmarło.

W szpitalach w regionie przebywa 402 chorych. Poddanych kwarantannie jest 7514 osób, a pod nadzorem epidemiologicznym - prawie 8,5 tys. Od początku epidemii w woj. śląskim przebadano ponad 50 tys. próbek.

WIDEO - Groził, że skoczy do rzeki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ Polsat News, polsatnws.pl, PAP