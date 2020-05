Ponad 4,5 mln zakażonych koronawirusem na świecie. Najwięcej w USA

W sumie na całym świecie, jak podaje Uniwersytet Hopkinsa, od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 4 516 360 osób.

USA "liderem"

Do tej pory w sześciu krajach zanotowano ponad 200 tys. przypadków zakażenia. Najwięcej jest w USA - 1 432 045.

W ciągu ostatnich 24 godzin liczba wykrytych w Stanach Zjednoczonych zakażeń zwiększyła się o ok. 26 tys. Na ponad 10,7 mln wykonanych do tej pory w USA testów na koronawirusa ok. 1 mln 442 tys. dało wynik pozytywny.

Najnowsze dobowe dane obejmują 24 godziny od godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z czwartku na piątek. W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców Stany Zjednoczone mają jednak niższy odsetek zgonów od Francji, Hiszpanii, Włoch czy Wielkiej Brytanii.

Spośród wszystkich 87 593 zgonów w USA, 27 878 odnotowano w stanie Nowy Jork, 10 148 w stanie New Jersey, a 5 592 w Massachusetts.

Ponad 260 tys. przypadków w Rosji

Kolejne kraje na tej liście to z największą liczbą zakażonych: Rosja (ponad 262 tys.), Wielka Brytania (ponad 238 tys.), Hiszpania (ponad 230 tys.), Włochy (ponad 223 tys.) i Brazylia (ponad 212 tys.)

W czterech krajach liczba zakażeń przekroczyła 100 tys. To: Francja (ponad 179 tys.), Niemcy (ponad 175 tys.), Turcja (ponad 146 tys.) i Iran (ponad 116 tys.). Koronawirus z Wuhan Epidemia koronawirusa wybuchła pod koniec grudnia 2019 r. w chińskim mieście Wuhan. 22 stycznia Uniwersytet Johnsa Hopkinsa miał w swoich danych informacje o 555 zakażeniach. Pierwszy milion zakażeń odnotowano 2 kwietnia. Kolejny milion - 15 kwietnia, a 12 dni później było już trzy miliony zakażonych. Bariera 4 mln infekcji została przekroczona 9 maja. ZOBACZ: Uzależnieni od Chin. "Potrzebna regulacja i cła zaporowe" Według danych Uniwersytetu do tej pory na Covid-19 zmarło ponad 306 tys. osób. Najwięcej zgonów zanotowano w USA - ponad 86 tys. Wyleczonych do tej pory na całym świecie zostało nieco ponad 1,6 mln. osób. Najwięcej w USA - ponad 246 tys.

