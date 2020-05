Kosiniak-Kamysz: jestem jedynym kandydatem, który w II turze może wygrać z Dudą

Podczas sobotniego spotkania z dziennikarzami w Krakowie Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że szanuje decyzję Koalicji Obywatelskiej o wyznaczeniu Rafała Trzaskowskiego na kandydata na prezydenta. Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego podziękował Małgorzacie Kidawie-Błońskiej za dotychczasową rywalizację.

Kosiniak-Kamysz, pytany o swoje szanse w wyborach ocenił, że jest jedynym kandydatem, który jest w stanie wygrać z Andrzejem Dudą w II turze wyborów. Jak zaznaczył, z szacunkiem podchodzi do kandydatury Rafała Trzaskowskiego, ale - jak powiedział - jest to kandydat liberalno-lewicowy i nie będzie mobilizował części wyborców centrowych i centroprawicowych. Według szefa ludowców, to on (Kosiniaka-Kamysz - red.) ma większe szanse, aby zdobyć głosy tej części wyborców.

Prawdopodobne wybory 28 czerwca

Prezes PSL poinformował też, że po rozmowie z przedstawicielami PiS-u ma dużą pewność, że wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. - Jeżeli udałoby się w przyszłym tygodniu zakończyć proces legislacyjny w Senacie, to te wybory będą ogłoszone na 28 czerwca - powiedział.

Zaprosił też Rafał Trzaskowskiego i innych kandydatów do jak najszybszej debaty, ponieważ - jak ocenił - zmarnowano bardzo dużo czasu, a jest wiele konkretnych spraw do załatwienia, potrzeba merytorycznych debat w tej krótkiej kampanii wyborczej.

Mówiąc o swoim pomyśle na Polskę prezes PSL wymieniał: przywrócenie braterstwa, normalności, wyjście z trudnej sytuacji - zdrowotnej i gospodarczej - spowodowanej przez epidemię koronawirusa. - Trzeba naprawić Polskę, Polska wymaga uzdrowienia - apelował.

"Rozgardiasz" w Sądzie Najwyższym

Jego zdaniem, Polska potrzebuje prezydenta, który "nie będzie podwykonawcą partii politycznej (…) i nie będzie zaostrzał sporów, a je łagodził, szukał porozumienia".

Szef ludowców pytany o sytuację sądownictwa ocenił, że jest "rozgardiasz" w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, sądach powszechnych, i niepewność wyroków. Według niego, najważniejsze stanowiska, np. prezesa Sądu Najwyższego, są upolitycznione. - To jest kontynuacja strategii "więcej polityki na sali rozpraw, mniej sprawiedliwości na sali rozpraw" - powiedział.