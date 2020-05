Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

O 1754 wzrosła w Stanach Zjednoczonych w ciągu minionej doby liczba zmarłych z powodu koronawirusa; bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wynosi obecnie 85 813.

W ciągu ostatnich 24 godzin liczba wykrytych w USA zakażeń zwiększyła się o ok. 27 tys. Na ponad 10,3 mln wykonanych do tej pory w USA testów na koronawirusa ok. 1 mln 417 tys. dało wynik pozytywny.