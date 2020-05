Przebadano 14 tys. pracowników kopalni. Górnicy skarżą się, że za długo czekają na wyniki

- Zakończyliśmy "wymazywanie" blisko 14 tys. górników - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak dodał, w weekend służby chcą ponownie przebadać wszystkie osoby, które otrzymały wynik ujemny. Górnicy jednak twierdzą, że za długo czekają na wyniki i apelują do premiera, by laboratoria pracowały całodobowo, siedem dni w tygodniu.

- W tej chwili spływają te wyniki i w granicach ok. 200 dodatnich wyników będziemy pewnie mieli jeszcze dzisiaj-jutro - powiedział na konferencji prasowej szef resortu zdrowia.

Szumowski podkreślił, że "jutro i w niedzielę chcemy powtórnie przebadać wszystkich tych, którzy mieli ujemne wyniki". - Będziemy robili dzisiaj 3,5 tys. badań, jutro 5 tys. i w niedzielę 5 tys. badań. To nam zakończy jakby podwójny cykl badania tego bardzo dużego, bardzo poważnego ogniska - mówił.

ZOBACZ: Rząd dementuje doniesienia o zamykaniu dostępu do Śląska

- Od poniedziałku ruszamy z kolejną akcją. Sprawdziliśmy losowo próbki w innych kopalniach, mamy pojedyncze - dosłownie - tam wyniki, ale tutaj musimy być bardzo ostrożni, pewnie będziemy prowadzili dalej tę akcję w pozostałych kopalniach. Te kopalnie, mam nadzieję, już zostaną opanowane - podkreślał.

WIDEO: zobacz konferencję ministra zdrowia

Minister zdrowia na konferencji prasowej zaznaczył, że gdyby nie ogniska zakażeń w kopalniach, to Śląsk miałby tyle samo zachorowań, co inne województwa. - Mamy spadek liczby hospitalizowanych na Śląsku. To są dobre wiadomości - powiedział Szumowski.

Wyraził nadzieję, że po wyeliminowaniu ognisk zakażeń, okaże się w Polsce wyniki dotyczące nowych zachorowań będą znacznie niższe.

Szef MZ poinformował, że na dobę wykonywanych jest obecnie ponad 20 tys. testów. - Chcemy oczywiście cały czas zwiększać tę liczbę. Patrząc na inne województwa, gdzie są pojedyncze osoby chore, to pozwoli nam na kontrolę tej epidemii i pokazanie, że jest już spadek krzywej zachorowań - dodał minister zdrowia.

ZOBACZ: Przerwa w kopalniach wydłużona o kolejny tydzień

- Na szczęście na Śląsku większość chorych przechodzi infekcję bezobjawowo, ale jeśli przechodziliby tę infekcję ciężko, potrzeba byłoby więcej miejsc w szpitalach - mówił Szumowski.

- Mamy nadzieję, że jak wyeliminujemy ognisko na Śląsku to w całej Polsce wyniki będą niższe - dodał.

"Hejt i ostracyzm"

Według działającego w PGG związku zawodowego "Sierpień 80" górnicy za długo czekają na testy.

"Komisja Zakładowa Wolnego Związku Zawodowego »Sierpień 80« Polskiej Grupy Górniczej wnioskuje o przyśpieszenie przekazywania wyników badań na obecność koronawirusa pracownikom KWK Murcki-Staszic, KWK Sośnica i Ruchu Jankowice KWK ROW. W tym celu wnosimy, aby laboratoria badawcze pracowały całodobowo, także w weekendy" - poinformowano w liście do ministra zdrowia, premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz prezesa Polskiej Grupy Górniczej Tomasza Rogali.

"Wobec deklaracji Ministerstwa Zdrowia, jak i całego Rządu Mateusza Morawieckiego, że województwo śląskie i górnicy są w sposób szczególny otoczeni troską i wsparciem, potrzebne są nie tylko słowa, ale i czyny. Górnicy poddawani są wymazom dwukrotnie, a czas oczekiwania na wyniki jest kilkudniowy, co powoduje wyjęcie ich z życia zawodowego, rodzinnego i społecznego na okres około dwóch tygodni, a także wzrost obaw o swoje zdrowie i życie" - napisano w uzasadnieniu.

ZOBACZ: Górnicy zakażeni koronawirusem. Kopalnie wstrzymują wydobycie

Jak dodano, "brak sprawnej procedury badań górników wpływa na wzrost reakcji niepożądanych ze strony osób spoza środowiska górniczego. Hejtu i ostracyzmu doznają także żony i dzieci górników. Sytuacji nie poprawiają również wypowiedzi medialne Ministra Zdrowia, prof. Łukasza Szumowskiego nacechowane negatywnie wobec Górnego Śląska i grupy zawodowej górników z kopalń węgla kamiennego".

"Wnosimy o zobligowanie laboratoriów do szybszego przekazywania wyników badań i wsparcia tychże jednostek tak, aby wykonywały swoją pracę sprawnie, całodobowo i przez cały tydzień. Zdaniem WZZ Sierpień 80 Minister Zdrowia lub powinien sprawować nad tym nadzór osobisty" - napisano.

"Podkreślamy z całą mocą, że szczególnie istotne jest aby laboratoria, które badają testy, pracowały również w weekendy. Dotychczasowa praktyka pokazuje bowiem, że bywało z tym różnie, a na wyniki testów górnicy oczekują w wielu przypadkach około tygodnia" - dodano.

W piątek rano ministerstwo poinformowało o 235 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce z czego 204 na Śląsku.

WIDEO - Groził, że skoczy do rzeki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ Polsat News