Działacz PO: otrzymaliśmy wytyczne ws. zbiórki podpisów pod nową kandydaturą na prezydenta

RMF FM poinformowało w czwartek, że Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu oraz kandydatka PO na prezydenta Polski zrezygnuje ze startu w najbliższych wyborach. Według informacji radia, nowym kandydatem Platformy zostanie Rafał Trzaskowski, od 2018 r. prezydent Warszawy.

- Otrzymaliśmy wytyczne odnośnie zbiórki podpisów pod nową kandydaturą na prezydenta. Czasu będzie mało, więc trzeba się zorganizować - powiedział działacz PO z terenu, który chce zachować anonimowość. Dodał, że w terenie ludzie nie wiedzą jeszcze, czy będzie to Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski.

W piątek zbierze się zarząd Platformy

Także portal wp.pl poinformował, że władze Platformy już wysłały do partyjnych struktur wytyczne, co do zbiórki podpisów z poparciem dla nowego kandydata PO. "W partii ma być pełna mobilizacja, bo czas na zbiórkę będzie mocno ograniczony ze względu na krótkie terminy wyborcze" - pisze portal.

Informacje o wytycznych zostały potwierdzone w kierownictwie PO, z tym że kandydatem, pod którym będą zbierane podpisy będzie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zostanie on kandydatem po tym, jak w piątek ze startowania zrezygnuje wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

W piątek o godz. 10 ma się w tym celu zebrać zarząd Platformy Obywatelskiej.

