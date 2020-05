"Rak jest szybszy niż koronawirus". Janina Ochojska apeluje, by nie rezygnować z badań

- Kobiety badajcie się. Rak jest szybszy niż koronawirus. Rak zabija o wiele więcej ludzi niż koronawirus - powiedziała Polsat News Janina Ochojska - europosłanka, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Eksperci ostrzegają, że pandemia koronawirusa ma negatywny wpływ na wykrywalność nowotworów. Minister zdrowia apeluje, by nie przerywać rozpoczętego leczenia.

- Jestem zdrowa i jest mi strasznie miło. To zarówno radość, jak i uczucie ulgi - powiedziała Ochojska.

O swojej chorobie poinformowała w kwietniu ubiegłego roku, tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zaraz po uzyskaniu mandatu rozpoczęła leczenie.

"Rak zabija o wiele więcej ludzi"

Pod koniec marca, niemal rok po poinformowaniu o diagnozie, Ochojska przekazała na Instagramie, że jest na ostatnim etapie leczenia onkologicznego - na naświetlaniach radiologicznych. We wtorek dziennikarka Agata Młynarska poinformowała, że europoslanka ostatecznie pokonała raka.

Ochojska w rozmowie z Polsat News przyznała, że przed nią jeszcze ciężka droga - składają się na nią m.in. rehabilitacje i wizyty kontrolne.

- Kobiety badajcie się, rak jest szybszy niż koronawirus. Rak zabija o wiele więcej ludzi - dodała europosłanka.

O to, by nie lekceważyć podejrzeń nowotworów i nie przerywać rozpoczętego leczenia onkologicznego apeluje również minister zdrowia Łukasz Szumowski. Liczba pacjentów, u których diagnozuje się nowotwory spadła w zeszłym miesiącu o 50 proc. względem poprzedniego okresu.

Eksperci ostrzegają

- Przybędzie chorych późno zdiagnozowanych. Niestety możemy już dzisiaj mówić o negatywnym wpływie pandemii wirusa na pandemię nowotworów w Polsce - skomentował aktualną sytuację prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik, ordynator oddziału onkologii klinicznej i chemioterapii z Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku.

- Kluczowy jest czas. W związku z czym opóźnione zgłoszenie się na badania spowoduje opóźnione wdrożenie leczenia. W tym przypadku chodzi o leczenie operacyjne. Jest to czas, którego nie możemy tracić - powiedział Polsat News Tomasz Kozłowski, kierownik Centralnego Bloku Operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Tylko w kwietniu zoperowano tam 350 chorych na raka. Lekarze i personel przestrzega zapewnia, że przestrzega rygorów sanitarnych w związku z pandemią.

- Staramy się chronić ten szpital oraz blok operacyjny jak twierdzę. Staramy się nie wpuścić tu wirusa - dodała Anna Czapla zastępca Kierownika Centralnego Bloku Operacyjnego WCO.

Według danych portalu politykazdrowotna.com rocznie nowotwory wykrywa się u 170 tys. Polaków. Oznacza to, że dziennie o chorobie dowiaduje się ponad 300 osób. Każdego roku z powodu raka w Polsce umiera ok. 100 tys. osób. Do tej pory od początku pandemii w Polsce z powodu koronawirusa zmarło ponad 850 osób.

